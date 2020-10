LAYANAN YouTube hingga Google sempat mengalami down pada siang ini. Peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.46 WIB, Rabu 7 Oktober 2020.

Benar saja, akun Twitter Down Detector pun melaporkan kejadian yang sama. Mereka memberi tahu bahwa YouTube sedang mengalami masalah.

"User reports indicate Youtube is having problems since 12:46 AM EDT. http://downdetector.com/status/youtube/ RT if you're also having problems #Youtubedown," tulis @downdetector, sebagaimana Okezone kutip, Rabu (7/10/2020).

Kemudian dalam situs Down Detector juga dilaporkan adanya kelumpuhan pada berbagai layanan Google. Keadaan ini terjadi di banyak negara Amerika hingga Benua Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Indonesia.

Warganet yang merasakan layanan YouTube dan Google down langsung meramaikan linimasa media sosial. Di Twitter, cuitan YouTube hingga Google down bahkan mencapai 2.450 kali.

Mereka serentak bertanya-tanya apa yang terjadi. Lalu ada juga yang berusaha mencari solusinya.

"Google Youtube lagi down ya… Ada yang ngerasain?" tweet @ha_muf.

"Google lagi down apa gimana sih? Classroom gabisaa, gmeet gabisaa, YouTube juga gabisaa dibuka," tulis @bucinmarkk.

"Gw kira dari hp gw nya yg full memory jadi pada nge lag semua. Youtube, google, gmail, drive. Ternyata dari sananya emang down," ungkap @Mwulandar.

Sementara itu ketika berita ini ditayangkan, layanan YouTube hingga Google berangsur pulih. Akses mulai kembali lancar.

