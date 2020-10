MEMILIKI hewan peliharaan merupakan suatu hal yang menyenangkan bagi sebagian orang, karena akan merasa memiliki sosok lain yang selalu menemani hari-harinya. Salah satu hewan peliharan yang dinilai menyenangkan adalah anjing.

Anjing sering melakukan tingkah yang sangat menggemaskan dan hal itulah yang membuat pemiliknya sangat menyayanginya. Kemudian pemilik anjing pastinya pernah melihat peliharaannya itu ketika tidur melakukan gerakan-gerakan kecil seolah sedang mimpi berlari.

Sebagaimana dilansir dari Did You Know Facts, Kamis (8/10/2020), gerakan tersebut ternyata ada penyebabnya. Jika anjing Anda masih muda, gerakan itu mungkin berupa kedutan otot sederhana pertanda tubuh mereka sedang berkembang menjadi dewasa.

Jika anjing Anda sudah lebih tua dan masih menggerakkan kakinya, mungkin saja dia sedang bermimpi untuk berlari ke arah, atau menjauh, dari sesuatu.

Anjing menghabiskan lebih sedikit waktu dalam keadaan itu daripada manusia, meskipun mereka tidur lebih banyak dalam sehari dibanding manusia. Jadi, masuk akal untuk berpikir bahwa anjing sedang bermimpi berlari.

