JAKARTA – MNC Group akan menggelar Webinar Series bertema "Digitalise Your Ways of Doing Business" pada 3–6 November 2020 dalam rangka perayaan ulang tahun ke-31 MNC Group yang dikemas dalam ajang MNC e-Fest 2020.

Sejumlah pakar di bidang teknologi informasi akan dihadirkan sebagai narasumber pada kesempatan ini. "Nanti akan ada banyak pembicara keren dan tidak diragukan lagi keahliannya dalam dunia digital," ujar Penanggung Jawab Event Webinar Series MNC e-Fest 2020 Priyadi S. Irawan, di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Tim penyelenggara Webinar Series menjelaskan para narasumber tersebut akan membahas hal-hal menarik di sesi panel diskusi maupun presentasi. Para speakers di MNC e-Fest 2020 ini tentunya juga bakal memberikan inspirasi dan membagikan kisah suksesnya dari sudut pandang yang berbeda.

"Saat ini semuanya serba terkoneksi, sehingga menciptakan kesempatan dan peluang bisnis berbasis digital. Hal ini menyebabkan munculnya netpreneur muda. Namun, mereka perlu memahami beberapa hal, agar menjadi netpreneur yang handal," kata Priyadi.

Webinar series ini, kata Priyadi, diselenggarakan selama 4 hari dengan tema bahasan yang berbeda-beda. Kegiatan webinar akan dimulai pada 3 November 2020 dengan mengusung tema "Innovation & Technology: Breakthrough with Innovation & Creativity", kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya "Digital Marketing: Using Digital Platform to Promote Your Product".

Pada hari ketiga, panitia mempersembahkan webinar dengan judul "Interconnectivity & Community: Digital Platform for Community Engagement."

Pada hari terakhir, peserta akan diajak untuk membicarakan peluang bisnis ke depan tentang "Financial Technology: Money Plus".

Setiap harinya, webinar akan dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama dimulai pukul 10.00 hingga 12.00 WIB. Kemudian dilanjutkan sesi kedua pada pukul 13.00 hingga 15.00 WIB. Setiap sesi memiliki pokok bahasan menarik terkait dunia digital.

