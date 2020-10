PERETASAN terjadi pada situs DPR RI di www.dpr.go.id. Pembobolan website resmi wakil rakyat itu diduga dilakukan terkait pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Namun ternyata peretasan situs DPR sudah terjadi sejak hari Senin kemarin.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan peretasan diketahui sejak Senin 5 Oktober 2020 malam. Ketika itu laman anggota legislatif tersebut tidak bisa diakses.

Namun kini, kata dia, situs www.dpr.go.id sudah bisa diakses publik. Sayangnya, masih terasa berat akibat efek peretasan dan virus.

"Ya itu makanya sebenarnya sudah dimonitor juga, baik dari Telkom maupun Kepolisian Bareskrim. Memagari juga untuk upaya menyerbu supaya tidak terjadi peretasan. Tapi memang masih agak berat sampai sekarang. Tapi kami tetap memagari," ungkap Indra saat dikonfirmasi wartawan, Kamis 8 Oktober 2020.

Ia mengungkapkan, hacker melakukan peretasan dengan cara menggunakan metode disk operating system (DOS), kemudian membanjiri situs DPR RI dengan virus-virus.

"Mereka kan ini modelnya di DOS ya. Membanjiri website dengan berbagai itu ya, virus," ucap Indra.

Sementara terkait tulisan di situs yang berubah, dia menjelaskan bahwa itu bukan bagian dari peretasan, melainkan hasil editing semata sehingga tulisannya tampak berubah.

"Tapi kalau tulisan itu semua editan. Itu cuma editan saja," jelasnya.

Sebelumnya pada Kamis 8 Oktober, situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak bisa diakses. Bila mencoba masuk ke alamat www.dpr.go.id, maka akan ditemukan sebuah pesan "An error occurred while processing your request". Tampilan situs hanya menampilkan halaman putih dan terdapat teks keterangan tersebut di bagian kiri atas.

