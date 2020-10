SONY PlayStation 5 atau PS5 akan diluncurkan secara global pada 12 November 2020. Segala persiapan terkait komponen yang ada di dalamnya pun sudah diselesaikan. Selain itu, deretan game yang bisa dimainkan juga telah disiapkan.

Kemudian lebih dari 4.000 judul game dari PS4 bisa digunakan di PS5. Namun sayangnya, ada sejumlah game dari seri pendahulunya tersebut yang tidak dapat dimainkan di PS5.

Apa saja game-game tersebut? Berikut ini daftarnya, sebagaimana dikutip dari Sindonews, Senin (12/10/2020).

1. DWVR

2. Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

3. TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

4. Just Deal With It!

5. Shadow Complex Remastered

6. Robinson: The Journey

7. We Sing

8. Hitman Go: Definitive Edition

9. Shadwen

10. Joe's Diner

Dikutip dari Giz China, game PS4 yang tersedia di akun tersebut dapat dilihat melalui menu konsol. Ini berlaku untuk game langganan PS Plus serta game PS VR.

Beberapa game akan menerima berbagai perbaikan berupa peningkatan kecepatan pemuatan, peningkatan dan frame rate yang lebih stabil, resolusi 4K yang dinamis, serta sejumlah fitur baru dari antarmuka PS5.

Sedangkan untuk menyimpan, mereka dapat ditransfer melalui Wi-Fi, USB flash drive, atau cloud ke PS Plus. Tetapi ada catatan bahwa versi game yang sama untuk dua konsol mungkin tidak mendukung penyimpanan, dan bergantung pada pengembangnya. Dua proyek utama Sony yakni Marvel Spider-Man: Miles Morales dan Sackboy: The Big Adventure akan mendapat peluang tersebut. Baca juga: Kapasitas SSD PS5 Dikabarkan Kurang dari 700 GB