ASTEROID merupakan salah satu benda luar angkasa yang sewaktu-waktu dapat jatuh ke Planet Bumi. Dilaporkan terakhir kali asteroid jatuh ke Bumi sekira 66 juta tahun lalu yang menyebabkan kepunahan massal dan memusnahkan dinosaurus.

Ada beberapa hal yang bisa terjadi jika asteroid jatuh ke Bumi, berikut di antaranya, sebagaimana dirangkum dari Did You Know Facts, Selasa (13/10/2020).

1. Cuaca akan sangat berangin

Pada 2017, sekelompok ilmuwan Inggris menjalankan 50.000 simulasi komputer tentang dampak asteroid di berbagai belahan dunia. Studi tersebut menemukan bahwa salah satu dampak terbesar bagi peradaban manusia adalah angin yang mengikutinya.

Ketika sebuah benda besar sedang menghantam Bumi, hal itu menyebabkan guncangan yang serius di atmosfer. Asteroid yang hancur di udara, seperti peristiwa Chelyabinsk 2013, dapat menyebabkan perubahan yang signifikan.

2. Terjadi radiasi termal

Ketika asteroid menabrak benda yang lebih besar, mereka melepaskan banyak energi. Dengan energi itu akan memunculkan energi panas, jadi manusia akan menghadapi sejumlah besar kebakaran setelahnya.

3. Menyebabkan pergeseran seismik

Dikarenakan sebagian besar Bumi dipenuhi lautan, atau sekira 70 persen dari permukaan Bumi, kemungkinan besar asteroid akan mendarat di Atlantik atau Pasifik. Ini bakal menyebabkan gempa Bumi, kemudian bisa menimbulkan tsunami. Peneliti Inggris menemukan bahwa dari 50.000 simulasi, tsunami merupakan penyebab kematian terbesar.

4. Akan berdampak jangka panjang Dampak tersebut seperti degradasi seluruh iklim planet ini, dan hilangnya panen yang meluas bahkan dapat memusnahkan kehidupan yang ada di Bumi seperti pada zaman dinosaurus yang musnah akibat asteroid menghantam bumi pada waktu itu.