PEMBALAP senior MotoGP Valentino Rossi positif terpapar virus corona (covid-19). Keadaan ini ia sampaikan melalui akun media sosial pribadinya. Rossi menyatakan dirinya menderita covid-19 dengan beberapa gejala, salah satunya demam.

"Sayang sekali, pagi ini saya bangun dan merasa tidak enak badan. Tulang-tulang saya sakit dan saya sedikit demam sehingga saya memanggil dokter dan mengetes saya dua kali," tulis Rossi melalui akun Twitter-nya @ValeYellow46, Jumat (16/10/2020).

"Tes PCR cepat menunjukkan hasil negatif, seperti tes pada Selasa lalu. Akan tetapi tes kedua yang dikirimkan ke saya pada pukul 16.00, sayangnya positif. Saya sangat kecewa karena harus melewatkan balapan di Aragon," ungkap pembalap Tim Monster Energy Yamaha ini.

Mengetahui Valentino Rossi positif terjangkit virus corona, berbagai respons pun bermunculan, termasuk dari warganet (netizen). Bahkan kata kunci Valentino Rossi masuk trending topic Twitter. Hingga berita ini ditayangkan ada sebanyak 9.996 cuitan tentang hal ini.

Tidak lupa, warganet memberikan doa dan dukungan kepada Valentino Rossi. Mereka berharap The Doctor lekas sembuh dan bisa kembali balapan.

"Wah MotoGP minggu ini ga rame nih ga ada Valentino Rossi. Lekas pulih Valentino Rossi," tulis akun @caveofginger.

"Ya Tuhan, Valentino Rossi GWS. Adaptasi kebiasaan baru, jaga jarak 2 meter, pakai masker, jgn kumpul2, jangan pegang2 muka, rajin cuci tangan pakai sabun dgn air mengalir," ungkap @FirzaHusain.

"Baru kmrn My Idol yaitu C Ronaldo beberapa hari kena positif seusai bertanding, skrg si kuning the doctor terkena jeda beberapa hari saja. Get Will Soon Valentino Rossi VR46," tulis @sembilanpulu62.

