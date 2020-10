SEBUAH tim peneliti internasional menyelidiki bola kulit kuno yang ditemukan di makam penunggang kuda di barat laut China. Menurut mereka, bola tersebut berusia sekira 3.000 tahun dan menjadikannya tertua di Eurasia. Hal ini menunjukkan bahwa para penunggang kuda di Asia Tengah memainkan bola untuk menjaga kebugaran.

Bola tertua saat ini diketahui di Mesir yang dibuat sekira 4.500 tahun lalu dengan menggunakan kain linen. Hingga saat ini diyakini bahwa permainan bola di Eropa dan Asia terjadi lebih lama lagi, seperti di Yunani sekira 2.500 tahun yang lalu dan China 300 tahun setelah itu.

Para peneliti dari Universitas Zurich bersama peneliti Jerman dan China memeriksa lebih rinci tiga bola kulit yang ditemukan di pemakaman tua Yanghai dekat Kota Turfan di barat laut China. Bola itu berdiameter 7,4 dan 9,2 sentimeter, kemudian diperkirakan telah berusia 2.900 hingga 3.200 tahun.

"Bola tersebut sekira 5 abad lebih tua dari bola kuno yang dikenal sebelumnya, sekaligus penggambaran permainan bola di Eurasia," kata penulis utama penelitian Patrick Wertmann dari Institute of Asian and Oriental Studies University of Zurich, seperti dilansir Science Daily, Senin (19/20/2020).

Sayangnya informasi arkeologi ini tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana bola tersebut dimainkan. Ilustrasi paling awal dari Yunani menunjukkan pemain bola berlari, sedangkan penggambaran China menyebutkan pengendara menggunakan tongkat. Tongkat serupa juga ditemukan di Yanghai namun tidak ada hubungan langsung yang jelas dengan bola itu. Di salah satu makam pengendara kuda ditemukan sisa busur komposit yang diawetkan dan sepasang celana panjang. Keduanya merupakan tanda era baru berkuda, peperangan berkuda, serta mobilitas di Asia Tengah bagian timur.