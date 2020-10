GAME Tirta buatan Indonesia akan hadir di konsol Sony PlayStation 5 (PS5) dan Nintendo Switch. Tirta merupakan permainan bergenre petualangan dengan latar belakang budaya Bali. Game ini menampilkan eksplorasi reruntuhan kuno dan kuil di sebuah pulau, serta sejumlah teka-teki dan tantangan untuk ditaklukkan di sepanjang perjalanan.

Mengutip dari IGN, Senin (19/10/2020), Tirta dibuat oleh studio game Agate. Tirta menampilkan budaya Indonesia dengan cara yang mudah diakses, serta menceritakan kisah manusia melawan alam liar.

Game ini membuat Anda mengendalikan karakter The Priestess yang sedang bertualang di Bali dan pulau-pulau sekitarnya. Perjalannya melibatkan ritual sakral dan kuno yang harus diselesaikan. Kemudian menghadapi gangguan manusia yang menjadi ancaman bagi banyak makhluk di sana.

Priestess akan menghadapi raja raksasa dan segudang monster kecil. Priestess melawan mereka dengan seni bela diri dan kemampuan elemen. Selain itu, pemain akan dapat menjelajahi pulau kuno, memecahkan teka-teki lingkungan, dan mengungkap pengetahuan permainan melalui pahatan batu yang tersembunyi di seluruh negeri.

Game ini terlihat mirip dengan Legend of Zelda: Breath of the Wild yang fokus pada petualangan. Tema manusia melawan alam liar juga mengingatkan pada film Princess Mononoke karya Studio Ghibli.

Tirta adalah proyek terbaru Agate. Studio game asli Indonesia ini sebelumnya membuat permainan Valthirian Arc: Hero School Story untuk PS4, Steam, dan Nintendo Switch, serta mobile game seperti Code Atma dan Esports King.

Game Tirta sendiri akan diluncurkan di PS4, PS5, PC, dan Nintendo Switch sekira 2022.

