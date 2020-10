SALAH satu cara melindungi ponsel pintar atau smartphone adalah memasangkan tempered glass atau kaca pelindung layar yang tahan gores. Namun mengaplikasikan akesori ini ternyata cukup sulit. Butuh ketelitian dan inisiatif ketika mengalami kendala.

Masalah yang kerap dialami ketika memasang sendiri screen protector atau tempered glass adalah terkena debu. Debu tersebut sangat sulit dihilangkan bila digosok dengan kuku atau kain halus sekalipun. Tetapi ternyata ada trik efektif untuk menghilangkan debu tersebut dari layar.

Sebagaimana telah Okezone rangkum, untuk mengangkat debu pada layar tempered glass, pengguna bisa memanfaatkan selotip yang ditempelkan ke bagian perekatnya. Ratakan seluruh bagian dan tarik perlahan hingga debu halus seluruhnya terangkat dari tempered glass.

Salah satu video di YouTube dengan judul 'How to Clean and Re-Use ScreenGuard Indoscreen' bahkan menambahkan abu rokok yang diratakan di seluruh permukaan perekat tempered glass. Kemudian direkatkan dengan selotip dan ditarik untuk mengangkat seluruh debu yang menempel.

Jika langkah ini sudah dilakukan, sebaiknya pengguna segera menempelkan screen protector atau tempered glass tersebut pada layar ponsel. Hal ini untuk menghindari debu baru yang mungkin menempel dari udara.

