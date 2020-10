JAKARTA- Guna mendukung kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan di setiap sekolah, ADVAN menghadirkan produk smartphone terbaru, Advan Nasa Plus untuk menjadi School Hero bagi para siswa dan memudahkan para orang tua mendukung anaknya tetap efektif belajar meski dilakukan di rumah.

Melalui perangkat smartphone yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, ADVAN juga memberikan paket bundling gratis Kuota dan paket KELAS PINTAR untuk mendukung para siswa belajar secara online. Dengan begitu para orang tua jadi bisa merasa tenang dalam menyediakan sarana belajar bagi anaknya.

“Melalui smartphone Advan Nasa Plus, ADVAN memberikan solusi belajar jarak jauh dengan nyaman, karena dengan spesifikasinya yang mumpuni dan mampu mengakomodasi semua kegiatan belajar dari rumah,” ungkap Chandra Tansri, CEO Advan.

Chandra juga menambahkan bahwa para orang tua juga tidak perlu resah, tidak hanya menyediakan perangkat untuk belajar, Advan Nasa Plus juga menyediakan kuota 360GB dari Smartfren untuk mendukung kegiatan belajar, plus anak-anak mereka juga mendapatkan pelajaran dan latihan tambahan melalui bundling dari Kelas Pintar.

Bundling Kuota Smartfren dan Kelas Pintar

Advan Nasa Plus di bundling kartu Smartfren yang dibekali dengan gratis kuota internet 360GB selama 24 bulan. Selain itu tersedia pula tambahan paket GRATIS nelpon sepuasnya ke sesama Smartfren

Selain kuota, para siswa juga mendapatkan akses gratis paket Kelas Pintar Reguler selama 1 bulan senilai Rp 825 ribu. Dengan paket ini maka siswa akan mendapatkan solusi belajar online dengan metode Pintar dari ribuan materi belajar. Siswa juga akan mendapatkan latihan soal dan ujian untuk jenjang SD, SMP, SMA, hingga latihan soal ulangan harian, latihan soal ujian semester, latihan soal ujian nasional.

Selain itu, tersedia pula sebuah fitur bertanya tentang mata pelajaran ke para guru Kelas Pintar yang bersertifikasi, stand by, dan ahli, serta langsung mendapatkan jawaban yang benar dan tepat.

"Kelas Pintar berkomitmen untuk memastikan pendidikan berkualitas bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa. Untuk itu, kami menyambut baik upaya Advan dalam menyediakan perangkat yang ideal untuk belajar di era new normal," jelas Fernando Uffie, Founder dan CEO Kelas Pintar.

Bagi Uffie, kerjasama antara Kelas Pintar dan Advan ini lebih dari sekadar bundling product, melainkan salah satu bentuk kontribusi dan kepedulian industri terhadap dunia pendidikan.

"Dimasa pandemi COVID-19 ini, semua stake holder perlu bergandengan untuk bersama-sama mengeliminir kendala pembelajaran jarak jauh. Dan kami percaya bahwa kehadiran Advan Nasa Plus bisa menjadi solusi lengkap bagi dunia pendidikan, karena mampu menjawab kebutuhan dunia pendidikan dalam hal produk, layanan dan akses data," pungkas Uffie.

Kelebihan Advan Nasa Plus

Advan Nasa Plus merupakan smartphone 4G LTE yang dibekali dengan layar luas 5.5 Inchi dan didukung pula dengan Wifi lancar memberi kenyamanan saat belajar di rumah. Dengan kemampuannya ini, maka siswa dapat dengan nyaman dan lancar untuk melakukan pertemuan secara online baik dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet atau Google Class.

Smartphone ini dirancang dengan speaker yang menggunakan teknologi kelas K Power Amplifier, menjadikan suara tak tertandingi, sehingga siswa dapat mendengarkan materi dari sekolah dengan jelas dan jernih.

Simpan materi dari sekolah apapun tidak masalah, karena media penyimpanan yang disediakan juga besar. ADVAN Nasa Plus menyediakan memori internal sebesar 16GB. Jika kurang dapat ditambahkan hingga 128GB dengan menggunakan kartu memori Micro SD.

Secara kinerja smartphone terbaru dari ADVAN ini sudah dilengkapi dengan memori RAM 2GB dengan prosesor Quad Core 1.4GHz dan baterai sebesar 3000 mAh, sehingga semua kegiatan belajar di rumah dapat dijalankan dengan mulus tanpa khawatir kehabisan baterai di tengah pelajaran berlangsung.

Smartphone ini dibekali juga dengan FACE ID SECURITY, jadi pengguna dapat secara instan membuka smartphone dan nikmati layanan tanpa menunggu lama. Sedangkan dari sisi kamera ADVAN juga membenamkan kamera belakang 5 MP dan 0.3 MP dengan kemampuan autofocus. Sedangkan pada kamera depan tersedia kamera dengan resolusi 2MP

“Dengan harga terjangkau, kuota internet yang mencukupi, fitur-fitur yang memadai, Advan Nasa Plus dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih efisien di rumah, dan menjadi School Hero bagi para siswa,” tambah Chandra Tansri.

Dibanderol dengan harga hanya Rp 899,000, siswa akan mendapatkan gratis kuota Internet hingga 360GB, gratis nelpon sepuasnya ke sesama smartfren dan Gratis Kelas Pintar Regular, Soal & Tanya Prioritas selama 1 bulan.Dapatkan Advan Nasa Plus ekslusif di LAZADA, mulai hari ini 20 Oktober, Harga Launching Rp. 799.000, plus juga Tumbler. Ayo Dapatkan sekarang juga, Nasa Plus School Hero!

CM

(yao)