RRQ Hoshi berhasil menjadi juara Mobile Legends Professional League (MPL) Indonesia Season 6 setelah mengalahkan Alter Ego di Grand Final dengan skor 3-2. Kemenangan ini sekaligus menjadikan RRQ sebagai tim yang kali pertama menjadi juara MPL Indonesia dua kali berturut-berturut.

Menjalani game best of five, Lemon dkk harus berusaha keras menguasai land of dawn. Alter Ego sempat memimpin 0-1, namun RRQ berhasil comeback dan memimpin 2-1. Berkat permainan apik dan kekompakan para pemain, Alte Ego pun berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Di laga penentuan, pertandingan berjalan sangat keras. Kedua tim bermain agresif hingga tak ada tim yang bisa dikatakan dominan di game terakhir. Jika ada satu kesalahan saja, maka tim tersebut dapat mengunci gelar juara.

Akhirnya, setelah melewati pertandingan terpanjang di MPL Indonesia Season 6, RRQ Hoshi berhasil menghancurkan markas Alter Ego di menit 41:50.

Kemenangan ini membuktikan bahwa RRQ Hoshi masih pantas menyandang gelar Sang Raja, dan ini adalah ketiga kalinya Lemon berhasil meraih gelar juara MPL. Pertama kali dirinya berhasil membawa trofi saat di MPL Season 2, kemudian berlanjut di season 5. Lemon menjadi pemain pertama dan satu-satunya yang menjadi juara di MPL sebanyak tiga kali.

Ada sejumlah prestasi yang diukir RRQ Hoshi selain menjadi juara di season ini. RRQ Xin berhasil menyabet match rate 100% tak terkalahkan, Lemon menjadi MVP Regular Season, dan Albert sebagai pendatang baru di MPL menjadi MVP Finals.

CM

(yao)