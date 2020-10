IMAGING Division PT Nikon Indonesia resmi ditutup. Kegiatan operasionalnya pun berhenti mulai hari ini, Kamis 22 Oktober 2020. Lalu bagaimana nasib para pengguna kamera Nikon di Tanah Air?

Melalui unggahan di akun Instagram-nya, mereka menjelaskan bahwa seluruh kegiatan penjualan, pemasaran, dan servis pelanggan akan dialihkan ke PT Alta Nikindo yang merupakan distributor resmi Nikon di Indonesia.

"Kami akan tetap memberikan layanan dan support terbaik kepada para pengguna Nikon di Indonesia dengan mengintegrasikan seluruh kegiatan sales, marketing, dan service ke PT Alta Nikindo," tulis @nikonindonesia.

Belum diketahui penyebab Nikon memutuskan menutup kegiatan operasionalnya di Indonesia. Tidak ada keterangan lebih lanjut yang diberikan. Mereka hanya menyampaikan terima kasih kepada para pengguna yang selama ini setia menggunakan kameranya.

"Terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja samanya yang membuat Nikon menjadi salah satu brand fotografi terpercaya di Indonesia. Yuk terus motret dan berkarya," ungkapnya.

Penutupan Nikon Indonesia langsung mendapat respons dari berbagai pihak. Di linimasa media sosial, warganet memberikan komentar beragam. Mulai sedih hingga turut memberikan terima kasih.

"Terima kasih PT Nikon Indonesia telah berkontribusi bagi NKRI, semoga PT Alta Nikindo bisa lebih baik lg dalam pelayanan terhadap para Nikonian di Indonesia," tulis akun Twitter @AkuAwan21.

"Kondisi pasar kamera digital dunia mungkin sedikit menjelaskan kenapa Nikon pamit, ditambah faktor lain," komentar @ndorokakung.

"Terharu gua sebagai user Nikon, jd ngga semangat saingan sama brand sebelah. goodbye Nikon indonesia," tulis @warga_baru1.

"Sedih banget nikon, dulu sempet nemenin beberapa acara masih pake nikon menemani sebagai divisi multimedia. Banyak banget pengalaman fotografi yg dikasih nikon i’m so proud to be nikon indonesia," komentar @Ifebrianns.

