WHATSAPP menjadi aplikasi yang tidak terpisahkan dari para pengguna ponsel pintar. Semua smartphone kini sudah terinstal layanan pesan singkat ini. Di dalamnya memang terdapat banyak fitur yang mempermudah aktivitas perpesanan, seperti mengirim teks, foto, video, atau data lainnya.

Banyak pengaturan bisa dilakukan di aplikasi WhatsApp, bahkan untuk hal-hal unik. Salah satunya adalah menyembunyikan foto profil agar tidak diketahui oleh orang lain.

Berikut ini cara menyembunyikan foto profil WhatsApp di ponsel Android Anda, sebagaimana telah Okezone rangkum.

- Buka aplikasi WhatsApp.

- Masuk ke Settings dengan mengetuk ikon tiga titik di pojok kanan atas.

- Temukan Account, kemudian Privacy.

- Lalu ketuk Profile Photo, pilih apakah Anda ingin mengaturnya agar dapat dilihat oleh semua orang (Everyone), hanya orang yang berada dalam kontak (My Contacts), atau tidak seorang orang bisa melihat (Nobody).

- Bila tidak ingin semua orang melihat profil Anda, maka bisa memilih Everyone. Bila ingin mengubahnya, bisa memilih My Contacts atau Nobody.

