MENGUBAH wallpaper atau latar belakang layar ponsel Android merupakan hal yang menarik dilakukan. Pasalnya, langkah ini bisa mengubah tampilan smartphone menjadi berbeda.

Ada banyak aplikasi yang dapat membantu pengguna mengubah wallpaper ponsel Android secara otomatis. Keuntungannya, latar belakang akan diganti sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Berikut ini enam aplikasi yang dapat digunakan untuk mengganti wallpaper layar ponsel Android, sebagaimana dikutip dari Androidpit, Sabtu (24/10/2020).

1. Wallpaper Changer

Memasang aplikasi untuk menjadwalkan pergantian wallpaper secara otomatis di perangkat Android dapat dilakukan dengan bantuan aplikasi ini. Wallpaper Changer menjadi aplikasi yang paling terkenal untuk pekerjaan tersebut.

Pengguna dapat memilih jumlah menit, jam, atau hari tertentu sebagai interval. Selain itu aplikasi ini dapat mengubah ukuran dan memotong gambar hingga mengubah wallpaper saat kunci ponsel dibuka. Wallpaper dapat dibuat dalam bentuk album kompilasi.

2. IFTTT

Aplikasi pengganti wallpaper lainnya adalah If This Then What (IFTTT) yang menghubungkan dengan layanan sebagai pemicu yang akan mengarahkan pada tindakan mengganti wallpaper. Setelah mendaftar ke IFTTT, pengguna dapat membuat "resep" wallpaper dari semua jenis pemicu seperti foto baru di folder Dropbox, gambar yang disukai di Instagram, gambar baru dari umpan RSS atau Flickr.

3. Microsoft Launcher

Aplikasi ini menyertakan wallpaper Bing yang akan diperbarui setiap hari. Bagi pengguna PC Windows mungkin sudah tahu bagaimana wallpaper bagus ini muncul di layar komputer. Ini akan menambah pengalaman yang menarik menggunakan wallpaper otomatis. Hebatnya lagi, aplikasi ini dibuat untuk menghemat baterai dan memori.

4. Wallpapers by Google Aplikasi ini sangat mudah digunakan. Tinggal memilih kategori dan dapatkan berbagai wallpaper menakjubkan setiap hari milik Google. Ada beberapa Android versi terbaru yang sudah langsung menyediakan layanan ini di beranda. Pilihan wallpaper semakin banyak dengan gambar berasal dari Google Earth, Google+, dan lainnya. 5. Muzei Live Wallpaper Bagi penggemar karya seni klasik, Muzei adalah pilihan yang tepat. Aplikasi ini mereplikasi beberapa pelukis terkenal di dunia, salah satunya Vincent van Gogh. Wallpaper juga akan menyusut, mengabur, dan meredup untuk menjaga ikon dan widget tetap terlihat jelas. Pengguna pun dapat mengontrol seberapa sering Muzei secara otomatis mengubah wallpaper. 6. Walli Pengguna smartphone dengan layar resolusi tinggi, seperti Samsung AMOLED, mungkin aplikasi Walli adalah pilihan yang tepat. Keindahan wallpaper dari aplikasi ini dalam resolusi hingga 4K. Wallpaper dibuat oleh artis terpilih, dan lebih hebatnya lagi wallpaper itu dapat dipakai secara gratis oleh pengguna.