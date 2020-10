PERFORMA laptop menjadi salah satu bagian penting dalam penggunaannya. Dengan kemampuan laptop yang cepat akan membuat pekerjaan menjadi cepat selesai.

Maka itu, kondisi laptop harus selalu dijaga agar tidak mengalami penurunan performa. Mulai perangkat kerasnya hingga perangkat lunak yang diinstal.

Baca juga: Terungkap Paten Laptop Masa Depan Gunakan Trackpad Virtual

Berikut ini empat hal yang bisa membuat performa laptop meningkat, sebagaimana Okezone kutip dari Western Digital.

1. Tingkatkan penyimpanan ke SSD

Guna meningkatkan kinerja PC, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan upgrade sistem penyimpanan internal ke SSD. Sebagai perbandingan, 10.000 RPM HDD memiliki kecepatan 140MB/detik, sedangkan WD Blue 3D NAND sudah memiliki kecepatan hingga 560MB/detik. Ini berarti upgrade dari hard-disk drive (HDD) ke solid state drive (SSD) dapat meningkatkan kecepatan PC hingga 4 kali lipat. Proses booting, permainan, hingga perpindahan antaraplikasi pun dapat lebih terakselerasi dan tidak lagi lambat.

Tidak hanya membuat performa PC lebih cepat, penyimpanan SSD juga lebih fleksibel dan tahan lama. Hal ini dikarenakan SSD sudah menggunakan teknologi chip, bukan disk yang mudah rusak ketika tergores atau jatuh. SSD juga lebih ramah lingkungan dengan konsumsi listrik kurang dari 1 watt, dibandingkan dengan HDD yang mengkonsumsi lebih dari 10 watt.

Baca juga: Rawat Laptop agar Tidak Cepat Rusak, Perhatikan 7 Hal Ini

2. Hapus program yang tidak terpakai

Saatnya melakukan bersih-bersih penyimpanan laptop/PC. Pilihlah program yang tidak pernah digunakan dan lakukan uninstall untuk menghemat kapasitas penyimpanan. Caranya, buka Control Panel, pilih Uninstall a Program, dan Centang pilihan Last Used On untuk mencari tahu aplikasi mana yang paling jarang digunakan klik kanan pilih Uninstall.

3. Pindahkan data yang tidak dipakai Jika memori laptop penuh, maka kinerjanya akan terhambat. Oleh karena itu, sebisa mungkin pindahkan beberapa data berkapasitas besar seperti foto dan video ke perangkat penyimpanan eksternal. My Passport SSD adalah pilihan yang baik karena menawarkan kecepatan transfer file yang sangat besar dan kapasitas hingga 2TB. Dengan begitu, dokumen ini dapat diakses kapan saja dan dimana saja, tanpa menghabiskan kapasitas internal di dalam laptop/PC. Baca juga: Tips Mudah Bersihkan Debu dan Sidik Jari dari Laptop Layar Sentuh 4. Lakukan disk cleanup Terakhir merupakan langkah yang paling mudah dan cepat untuk dilakukan. Caranya pilih My Computer, klik kanan di Hard Drive, klik Properties, lalu klik menu Disk Cleanup pada tab General. Pilih bagian drive yang hendak dibersihkan, lalu jalankan Disk Cleanup. Disk Cleanup dapat menghapus ratusan megabyte (bahkan gigabyte) dengan menghapus data-data yang tidak diperlukan oleh sistem PC, dan mengosongkan Recycle Bin. Baca juga: Cara Bersihkan Keyboard Laptop Cegah Penyebaran Covid-19