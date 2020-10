LIBUR panjang akhir pekan sebentar lagi tiba. Namun libur kali ini disarankan di rumah saja karena masih dalam situasi pandemi virus corona (covid-19).

Dengan libur long weekend di rumah saja, Anda bisa tetap menikmatinya lho. Nah, bagaimana sih caranya?

Salah satunya adalah bermain mobile game. Permainan ini dipastikan akan membuat waktu libur Anda menjadi lebih menarik dan menantang. Pasalnya, banyak tantangan game mobile tersebut yang mesti ditaklukkan hingga akhir.

Lalu apa saja game mobile yang cocok untuk libur panjang akhir pekan di rumah saja kali ini? Berikut lima di antaranya, sebagaimana telah Okezone rangkum.

1. Mobile Legends

Mobile Legends merupakan salah satu game multiplayer online battle arena (MOBA) yang memiliki banyak sekali hero dengan skill berbeda-beda. Hal ini membuat game Mobile Legends tidak pernah ditinggalkan oleh para pencintanya.

2. PUBG

PUBG Mobile merupakan game yang sampai saat ini digemari oleh para mobile gamers. Sebab, PUBG memberikan permainan yang sangat menyenangkan dan tidak membosankan bagi para penggunanya.

Game ini memberikan mode peperangan melawan 100 orang dalam satu map, lalu bisa juga secara individu ataupun kelompok. PUBG menjadi salah satu game yang asyik untuk dimainkan. Dengan dibantu grafik yang bagus, game ini dapat membuat para pengguna betah untuk terus memainkannya.

3. Among Us

Among Us juga tidak kalah seru dengan game lainnya. Pada dasarnya game ini memiliki mode permainan yang cukup sederhana yaitu karakter Impostor hanya perlu membunuh Crewmate untuk memenangkan permainan. Namun dalam game ini banyak sekali manipulasi pembunuhan misteri. Dengan banyaknya misteri yang perlu dipecahkan, inilah yang membuat game Among Us sangat asyik untuk dimainkan.

4. Super Mario Bros Game ini menawarkan mode permainan yang sangat simpel yaitu pemain hanya perlu melewati rintangan yang ada dan berlomba-lomba untuk mendapatkan poin yang sebanyak-banyaknya agar pemain dapat masuk ke level berikutnya. 5. Call of Duty Mobile Ini merupakan game battle royal yang tidak kalah seru dengan PUBG Mobile. Call of Duty Mobile menawarkan grafik yang lebih baik dibanding PUBG, namun membutuhkan penyimpanan yang lebih besar.