PEMBERIAN air susu ibu (ASI) kepada bayi sangatlah penting, karena di dalamnya terdapat nutrisi yang baik dan dapat mendukung tumbuh kembang si buah hati. Kemudian membentuk imunitas tubuh bayi agar tidak mudah terserang penyakit.

Dikutip dari Buku Pintar Sains Dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah' karya Dr Nadiah Thayyarah, berbagai studi menyimpulkan bahwa ASI dapat meningkatkan kecerdasan anak. Anak-anak yang di masa kecilnya mendapat ASI yang cukup lebih cerdas ketimbang anak yang tidak mendapatkannya.

Kehangatan dan kasih sayang yang didapat bayi dari ibunya melalui ASI dapat menanamkan di hatinya rasa kasih sayang yang kelak akan tecermin dalam hubungannya dengan lingkungan sekitarnya.

Allah Subahanahu wa ta'ala berfirman:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Wal-walidatu yurdi'na auladahunna ḥaulaini kamilaini liman arada ay yutimmar-rada'ah, wa 'alal-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil-ma'ruf, la tukallafu nafsun illa wus'aha, la tudarra walidatum biwaladiha wa la mauludul lahu biwaladihi wa 'alal-warisi mislu zalik, fa in arada fisalan 'an taradim min-huma wa tasyawurin fa la junaha 'alaihima, wa in arattum an tastardi'u auladakum fa la junaha 'alaikum iza sallamtum ma ataitum bil-ma'ruf, wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS Al Baqarah: 233)

Masa menyusui, sebagaimana yang ditentukan para ulama, paling singkat adalah enam bulan dan paling sempurna adalah dua tahun. Di antara faedah menyusui dengan ASI bagi ibu adalah dapat meminimalisasi potensi terkena kanker payudara. Memang penyebabnya sampai sekarang belum diketahui. Namun, para ahli mendapati bahwa semakin perempuan banyak menyusui, ia akan semakin terhindar dari kanker payudara. Lebih lanjut, banyak yang sudah membuktikan bahwa dengan menyusui bayi rahim ibu akan cepat kembali ke bentuk semula. Hal ini karena isapan pada payudara dapat mendorong sekresi hormon kelenjar pituitari yang bernama oksitosin, di mana perannya adalah memperkecil rahim dan mengembalikannya kepada keadaannya semula seperti sebelum hamil. Selain itu, hubungan kejiwaan dan emosional yang terjadi antara ibu dan anak saat menyusui. Ini adalah faktor terpenting dalam memberikan stabilitas psikologis anak. Kemudian menyusui dengan ASI dianggap sebagai cara ideal untuk mengatur kehamilan (KB). Wallahu a'lam bishawab.