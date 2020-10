AMONG Us menjadi salah satu game paling populer saat ini. Permainan yang dirilis sejak 2018 tersebut beberapa waktu belakangan memiliki daya tarik luar biasa. Tentu ada beberap trik untuk memenangkan permainan di game Among Us, salah satunya menyelesaikan Task (Tugas) para Crewmate.

Seorang Impostor dalam game Among Us tidak dapat menyelesaikan tugas seperti Crewmate lainnya. Jadi penting untuk memerhatikan siapa yang menyelesaikan tugas guna menemukan para Impostor.

Namun, ada beberapa tugas yang harus diselesaikan sebelum memutuskan siapa sebenarnya Sus (Suspicious/mencurigakan) dan siapa yang hanya Crewmate biasa. Berikut ini tugas-tugas tersebut, sebagaimana dikutip dari Screenrant, Jumat (30/10/2020).

1. Mengatasi Oksigen

Seorang Impostor dapat menuju ke area O2 dan mengacaukan level oksigen Crewmate serta mengunci pintu ke area O2. Ini akan menyisakan waktu 30 hingga 40 detik untuk Crewmate memperbaiki tangki sebelum mereka kehabisan udara dan menyebabkan kalah. Jika peringatan muncul, segera pergi ke ruang O2 dan perbaiki masalahnya. Pastikan juga untuk membersihkan filter saluran O2 demi menjaga umur Crewmate.

2. Selesaikan tugas umum terlebih dahulu

Selain menangani oksigen, pemain harus fokus pada tugas umum terlebih dahulu. Tugas umum tidak dapat diselesaikan oleh Impostor. Saat tugas umum diselesaikan, bilah tugas akan terisi. Ini kesempatan Crewmate memerhatikan siapa yang berpura-pura melakukan tugas. Tugas umum ini seperti memperbaiki kabel, memasukkan kunci, memasukkan kode ID, atau memindai boarding pass.

3. Tugas panjang selanjutnya

Tugas yang cukup lama dikerjakan ini termasuk Clear Asteroids, Empty Chute, Empty Garbage, atau Fix Weather Nodes. Setelah menyelesaikan tugas umum, pemain bisa mengetahui mana Crewmate yang dapat dipercaya, mana yang benar-benar menyelesaikan tugas. Selalu kerjakan tugas berikutnya bersama-sama untuk meningkatkan potensi kemenangan. Sulit bagi Impostor untuk berpura-pura mengerjakan tugas panjang ini.

4. Tugas singkat bisa berbahaya Tugas yang singkat bisa berbahaya karena Impostor dapat memalsukannya lebih mudah ketimbang tugas lain. Tugas singkat ini seperti Divert Power, Store Artifacts, dan Unlock Manifolds (tergantung peta). Adanya kemungkinan pemalsuan tugas itu, maka penting bagi pemain untuk mengawasi berapa banyak tugas yang tersisa dan siapa yang menanganinya. Saat Crewmate mengerjakan tugas, ingat untuk selalu memantau bilah kemajuan tugas. Baca juga: 4 Tips Terbaik Menjadi Impostor dalam Game Among Us 5. Tugas visual dikerjakan dengan Crewmate lainnya Lakukan semua tugas visual terakhir dengan disaksikan oleh Crewmate lainnya. Tugas ini cara terbaik bagi pemain untuk memberikan sinyal bahwa mereka bukan Impostor. Ini tentunya sangat membantu saat pertemuan darurat, karena seorang Impostor tidak dapat melakukan tugas tersebut.