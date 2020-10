AMONG Us merupakan salah satu mobile game yang cukup sederhana dan mudah dimainkan. Dalam game ini karakter Impostor hanya perlu menyingkirkan semua Crewmate untuk memenangkan permainan. Namun terkadang ada hal yang membingungkan karena sering terjadi manipulasi "pembunuhan" misteri.

Banyaknya misteri inilah yang membuat game Among Us sangat diminati oleh para mobile gamer. Selain itu, game ini juga hanya memerlukan ruang penyimpanan sedikit, maka itu menjadi salah satu pertimbangan untuk memainkannya.

Tetapi dalam memainkan game Among Us juga perlu adanya strategi matang agar dapat meraih kemenangan, khususnya untuk Impostor. Berikut 5 tips bagi Impostor memenangkan game Among Us, seperti dirangkum dari Game Spot, Jumat (30/10/2020).

1. Pastikan mengetahui tugas palsu Impostor

Saat ditunjuk sebagai Impostor, Anda akan diberi tugas palsu di seluruh peta. Ini adalah tempat di mana tugas nyata terjadi, dan memberikan peluang efektif untuk berbaur dengan Crewmate serta bertindak normal di antara mereka. Dengan memahami celah untuk mengalahkan Crewmate, maka akan menjadi keuntungan yang baik bagi Impostor.

2. Lacak Crewmate pergi

Dengan mampu melacak ke mana Crewmate akan pergi, maka akan membantu membaca situasi untuk menyingkirkannya sebanyak mungkin, dan bisa cepat meraih kemenangan.

3. Singkirkan Crewmate berbahaya lebih awal

Sebagai Impostor harus jeli dalam mengetahui para Crewmate yang mungkin sangat berbahaya dalam mencari siapa sebenarnya Impostor itu. Impostor harus pintar dalam menentukan target yang mesti disingkirkan terlebih dahulu.

4. Lakukan sabotase dengan mematikan lampu Dengan melakukan sabotase maka akan memberikan Impostor peluang untuk menyingkirkan target Crewmate. Sebagai Impstor harus cerdik dalam menyusun strategi untuk mengalahkan Crewmate sebanyak mungkin. Baca juga: Trik Game Among Us: Ruangan Terbaik untuk Singkirkan Crewmate 5. Gunakan ventilasi sebaik mungkin Impostor dapat menggunakan ventilasi untuk bersembunyi dari Crewmate. Penting mengetahui di mana ventilasi untuk menyembunyikan diri Anda dalam situasi mencekam ketika tidak punya tempat lain untuk bersembunyi, atau ketika ingin menarik seseorang yang memasuki ruangan sendirian. Dengan Impostor bersembunyi, hal ini akan membantu dalam menunggu cooldown kill untuk membunuh para Crewmate.