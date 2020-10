Konsol PlayStation 5 (PS5) dan Xbox Series X akan dirilis dalam waktu dekat di sejumlah negara. Banyak penggemar yang sudah tidak sabar ingin membeli konsol besutan Sony dan Microsoft tersebut.

Penelitian baru dari Rise at Seven mengungkapkan bahwa PS5 memiliki keunggulan yang kuat dalam hal minat konsumen dibandingkan Xbox Series X.

Rise at Seven menggunakan data Google dan riset pasar online untuk menentukan konsol mana yang paling populer menurut negara. Menurut Rise at Seven PS5 lebih ditunggu-tunggu daripada Xbox Series X di 148 dari 161 negara yang masuk dalam penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan Playstation unggul cukup besar dari konsol Microsoft.

Namun ada sedikit perbedaan dalam kesimpulan ini. Dikutip dari Gamerant, Jumat (30/10/2020) beberapa pasar utama seperti Amerika Serikat dan Inggris persaingannya cukup ketat. Misalnya di dua negara tersebut Playstation memiliki 57 persen dari total pangsa pasar online.

Xbox memimpin di China dan Selandia Baru masing-masing menguasai 54,97 dan 51,4 persen pasar. Walaupun belum menyamai PS5, namun angka itu menunjukkan kemenangan perusahaan di area tersebut.

Baca juga: Ingin Baterai Ponsel Bertahan Lama? Perhatikan 7 Hal Ini

PS4 sudah terjual lebih banyak dari Xbox One. Jadi masuk akal jika PS5 akan memiliki keunggulan awal dari sudut pandang loyalitas merek. Salah satu hal yang sangat mengejutkan adalah angka 98,94 persen pangsa pasar di Jepang, menyisihkan Microsoft hanya 1,5 persen. Hal tersebut menunjukkan kesenjangan popularitas yang sangat besar antara PS5 dan Xbox Series X. PlayStation dan Nintendo mendominasi mungkin karena dua produk ini merupakan perusahaan Jepang. Data hasil riset Rise at Seven menunjukkan gambaran yang kurang baik untuk Xbox Series X. Namun, pihak Microsoft tampaknya akan memainkan strategi jangka panjang yang tidak hanya menjual konsol, melainkan lebih menekankan pada layanan seperti Xbox Game Pass dan platform streaming game di masa akan datang.