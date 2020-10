Beberapa game Android masuk ke dalam kategori game terbaik, dikutip Digitaltrends. Game ini bisa Anda mainkan dengan cara mengunduhnya melalui toko aplikasi Google Play Store.

Berikut ini beberapa game Android terbaik yang bisa Anda mainkan.

Among Us

Penggemar Werewolf dan Town of Salem akan menyukai Among Us. Game strategi multiplayer ini mengambil tempat di pesawat luar angkasa. Anda dapat bermain dengan empat hingga 10 pemain melalui Wi-Fi lokal atau online.

Sebagian gamer akan bermain sebagai crewmate dengan tugas menyelesaikan berbagai pekerjaan di sekitar kapal, sebagian gamer lainnya berperan sebagai imposter. Imposter berencana membantai semua orang dengan mengerikan, dan Anda harus mencari tahu siapa di antara Anda yang bersalah.

Asphalt 9: Legends

Asphalt 9: Legends menawarkan arcade racing realistik ke platform Android. Game ini menawarkan lebih dari 50 mobil terbaik dunia, dari Lamborghini hingga Ferrari, dan sesuaikan kendaraan Anda.

Anda dapat mengubah warna, bahan, pelek, dan banyak lagi. Game menghadirkan lebih dari 800 events dan 60 seasons.

Monster Legends Tampaknya Monster Legends meminjam banyak dari franchise Pokémon. Bangun kebun binatang Anda, tambahkan berbagai makhluk berbeda dan latih mereka untuk menjadi yang terbaik. Setiap makhluk membutuhkan habitat yang berbeda dan akan berkembang dan berubah seiring pertumbuhannya. Kemudian, bawa mereka ke Team Wars dan Team Battlegrounds untuk membuktikan kemampuan Monster Master superior Anda. Clash Royale Clash Royale adalah game petarung arena yang akan memonopoli semua waktu luang Anda. Berdasarkan karakter dari Clash of Clans, game ini mengadu dua pemain dalam pertarungan head-to-head, menggunakan makhluk, dan minions untuk menghancurkan menara dan kastil lawan mereka.