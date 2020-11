STAMINA dalam game Genshin Impact sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, pemain harus bisa memanfaatkan stamina yang ada sebaik mungkin agar dapat memenangkan permainan.

Stamina digunakan dalam banyak mekanisme permainan berbeda, seperti berlari dan memberikan pukulan yang lebih kuat dalam pertempuran. Bahkan diperlukan untuk meluncur, berenang, dan memanjat. Pasalnya, pemain tidak dapat melanjutkan tindakan tersebut jika semua staminanya habis.

Meskipun stamina yang habis bisa dipulihkan secara bertahap seiring waktu, melakukannya akan memungkinkan pemain melaksanakan tugas dengan durasi waktu yang lebih lama.

Berikut cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan stamina di game Genshin Impact, sebagaimana dirangkum dari Screenrant, Senin (2/11/2020).

Dengan mengunjungi salah satu tempat misteri yang tersembunyi di seluruh Negeri Teyvat (The Land of Teyvat) adalah monumen yang disebut Patung Tujuh (Statues of the Seven).

Mengunjungi untuk pertama kalinya akan mengungkapkan bagian dari peta itu berada. Pemain dapat menawarkan mereka Oculi, bola ajaib yang tersebar di seluruh dunia, dengan imbalan buff permanen untuk stamina.

Memburu sebanyak mungkin dan menghadiahkan mereka ke patung adalah cara termudah untuk meningkatkan level stamina maksimal.

Cara lain untuk mendapatkan lebih banyak stamina adalah dengan menggunakan lebih sedikit stamina dengan kemampuan khusus yang ada dalam setiap karakter yang sedang digunakan dalam game.

Berikut ini karakter yang memiliki kemampuan untuk menghemat stamina. 1. Amber’s Champion Glider. Meluncur menggunakan 20 persen lebih sedikit seiring waktu. Siapa pun yang perlu pergi ke lokasi yang jauh akan menginginkan kemampuan ini. Baca juga: Ini Cara Selalu Menjadi Impostor di Game Among Us 2. Venti's Windrider. Skill ini juga membuat meluncur lebih mudah, sehingga yang bisa mendapatkan Venti bisa melakukan perjalanan lebih jauh berkat konservasi stamina dua kali lipat. 3. Kaeya Mengurangi penggunaan stamina lari sebesar 20 persen. Ingin menjelajahi peta lebih cepat? Kaeya adalah kekasihmu. Dia bisa direkrut setelah menyelesaikan dungeon kedua. 4. Razor’s Wolvensprint Kemampuan lain yang membuat lari cepat lebih mudah. Jika dia dan Kaeya berada dalam tim yang sama dengan kemampuan ini, pemain bisa berlari lebih bebas dari sebelumnya. Baca juga: Game Hitman 3 Bakal Tersedia di Nintendo Switch 5. Beidou's Conquerer of Tides Menghemat stamina saat berenang, memungkinkan pemain menjelajahi lokasi yang terkurung air dengan lebih mudah.