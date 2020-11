KONSOL game terbaru dari Sony yakni PlayStation 5 segera rilis dalam waktu dekat. Beberapa pihak mungkin mengira generasi terdahulunya PS4 akan ditinggalkan setelah PS5 resmi diluncurkan. Namun, pihak Sony memastikan bakal terus mendukung pengembangan PS4 di masa yang akan datang.

Sony telah menikmati masa kesuksesan bersama PS4 selama tujuh tahun. Begitu konsol game generasi terbaru muncul, seri sebelumnya cenderung redup seiring berjalannya waktu. Namun, menurut Sony, hal ini tergantung pengembang dan game yang bersangkutan.

Game Persona 5 misalnya yang dirilis Atlus pada 2016 untuk PS3 dan PS4. Game tersebut justru dirilis 10 tahun usai peluncuran PS3 pertama kali. Sony pun tampaknya sangat terbuka untuk mendukung PS4 yang berpotensi hingga 2022.

Dikutip dari Gamerant, Selasa (3/11/2020), CEO PlayStation Jim Ryan memberikan komentar lebih banyak dalam wawancaranya dengan GamesIndustry.biz yang menyebutkan komunitas PS4 telah berkembang dalam enam bulan terakhir.

Ia juga memprediksi pada 2022 sebagian besar pengguna PlayStation akan beralih ke PS4. Maka itu, Sony berkomitmen terus mengembangkan PS4 meskipun PS5 telah dirilis.

Hal ini juga mempertimbangkan dampak covid-19 terhadap industri game dalam setahun terakhir. Banyak orang baru yang telah membeli konsol dan game sehingga ada kemungkinan penikmat PS4 akan meningkat secara signifikan. Sedangkan PS5 mungkin akan perlu waktu beberapa tahun untuk mencapai level yang sama.

Beberapa game baru seperti Spider-Man: Miles Morales, sekuel Horizon Zero Down, Resident Evil 8, serta God of War: Ragnarok akan tersedia untuk versi PS4. Ini tentunya bakal menambah pengalaman baru bagi pemilik konsol PS4.

