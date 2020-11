KEHADIRAN para pemain curang makin meresahkan penggemar game Among Us. Banyak bentuk kecurangan yang terjadi, salah satunya peretasan yang memungkinkan Crewmate menggunakan ventilasi dalam game ini.

Meskipun sebagai ancaman utama dalam game ini, Impostor tetap kalah jumlah dari para Crewmate. Inilah sebabnya mengapa dibuat banyak ventilasi agar Impostor dapat melarikan diri dan melintasi peta tanpa terlihat oleh Crewmate.

Ventilasi dalam game Among Us seharusnya hanya dapat digunakan oleh Impostor saja. Namun saat ini beberapa pemain curang dapat menggunakannya meskipun bukan berperan sebagai Impostor.

Dikutip dari Gamerant, Rabu (4/11/2020), kecurangan ini ditemukan oleh pengguna Reddit Big_Nate_on_juice. Mereka membagikan klip yang menunjukkan dirinya sedang berperan sebagai Impostor yang berpura-pura menjadi Crewmate. Tiba-tiba mereka menemukan Crewmate yang masuk ke ventilasi. Ini tentunya menjadi kasus baru kecurangan yang terjadi dalam game Among Us.

Sebelumnya pemain telah banyak yang mengeluhkan kehadiran pemain curang. Beberapa di antaranya pernah terjadi seperti kemampuan untuk melihat siapa yang menjadi Impostor, menghilangkan cooldown membunuh, dan meningkatkan kecepatan gerakan dan jangkauan serangan penipu.

Pengembang Among Us, InnerSloth, telah mengatasi masalah ini dengan melarang gamer bermain curang. Menarik ditunggu apakah imbauan tersebut dapat mengurangi peretasan dalam game Among Us. Ini menjadi masalah utama yang harus diselesaikan tim pengembang.

