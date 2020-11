KONSOL game PlayStation 5 akan dirilis secara global pada 19 November. Saat pertama kali unboxing PS5, penggemar bakal menemukan aksesori yang sangat berguna. Sony telah menyediakan HDMI 2.1 yang dapat memberikan pengalaman luar biasa dalam bermain game.

Meski tampilannya tidak jauh berbeda dengan kabel HDMI 2.0 di PS4 Pro, HDMI 2.1 mampu mendukung resolusi 4K 120 Hz. Artinya, PS5 dapat menjalankan game apa pun yang didukung pada 120 FPS.

Agar tampilan dan game PS5 dapat berjalan pada 120 FPS, pemain harus memiliki TV atau monitor yang dapat menjalankan 120 Hz. Selain itu, TV yang digunakan juga harus mendukung bandwidth data 48 Gbps untuk mengalami gameplay 120 FPS yang sebenarnya.

Dikutip dari Gamerant, Rabu (4/11/2020), game May Cry 5: Special Edition dan Dirt 5 sudah mendukung 120 FPS. Judul game lain yang juga tersedia dalam 120 FPS di antaranya Call of Duty: Black Ops Cold War, Tom Clancys Rainbow Six: Siege, serta Monster Boy and the Cursed Kingdom.

Berjalan pada 120 FPS membuat game tembak-menembak dari sudut pandang orang pertama akan terasa sangat realistis.

Game Rainbow Six: Siege telah rilis lebih dari lima tahun lalu. Menarik untuk ditunggu bagaimana perubahan kualitas grafis game ini dengan memanfaatkan kabel HDMI 2.1.

Begitu juga Monster Boy and the Cursed Kingdom, game petualangan side-scrolling yang sangat cerah serta penuh warna akan mengalami peningkatan grafis dan frame rate.

Pesaing PS5, Xbox Series X, juga telah dilengkapi teknologi 120 FPS. Berbagai judul game 120 FPS kemungkinan akan rilis di masa yang akan datang usai peluncuran resmi kedua konsol tersebut.

