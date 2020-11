VIRGIN Galactic berencana meluncurkan pesawat luar angkasa VSS Unity ke ruang suborbital. Uji coba penerbangan ini akan dilaksanakan antara 19 hingga 23 November. Penerbangan tersebut bakal menghasilkan pendapatan melalui Program Peluang Penerbangan NASA. Misi ini sekaligus menandai penerbangan luar angkasa pertama yang dilakukan dari pusat komersial Virgin Galactic, Spaceport America di New Mexico.

"Ini akan menjadi penerbangan luar angkasa pertama yang dilakukan dari New Mexico," kata CEO Virgin Galactic Michael Colglazier, seperti dikutip dari Space.com, Sabtu (7/11/2020).

Baca juga: Virgin Galactic Akan Uji Terbang Pertama Membawa 2 PilotĀ

Sebelumnya dua misi suborbital Unity lepas landas dari Pelabuhan Udara dan Luar Angkasa Mojave California Tenggara, kemudian mendarat di tempat yang sama. Pada Februari lalu, Unity pindah ke Spaceport America untuk memulai fase terakhir uji coba.

VSS Unity merupakan pesawat luar angkasa SpaceShip Two terbaru berkapasitas enam orang penumpang dan dua pilot. Pesawat ini dirancang untuk membawa orang dan muatan lainnya dalam perjalanan singkat ke ruang suborbital.

SpaceShip Two lepas landas dari landasan pacu di bawah sayap pesawat besar bernama White Knight Two. Pada ketinggian 50.000 kaki (15.000 meter) SpaceShip Two jatuh bebas dan bergerak secara mandiri ke suborbital.

Baca juga: Meluncur 2023, Virgin Galactic Bawa Penumpang Setiap 32 JamĀ

Penumpang di dalam pesawat akan mengalami beberapa menit tanpa bobot dan melihat lengkungan Planet Bumi dalam ruang gelap sebelum akhirnya kembali mendarat.

Anak perusahaan manufaktur Virgin Galactic, The SpaceShip Company yang berbasis di California, saat ini sedang membangun dua SpaceShip Two lagi. Salah satunya hampir selesai dan diperkirakan dapat meluncur pada kuartal pertama 2021.

(han)