PERSAINGAN di luar angkasa makin berkembang. Tidak hanya fokus pada manusia, namun industri hiburan juga coba dibawa ke orbit. Badan antariksa Rusia, Roscosmos, bahkan berencana membuat iklan, film, dan reality show televisi di Stasiun Luar Angkasa Internasional (International Space Station/ISS).

Roscosmos akan bekerja sama dengan televisi Rusia Channel One serta Studio Yellow, Black, and White. Mereka merencanakan film 'The Challenge' yang berfokus pada penerbangan ke ISS dengan pesawat ruang angkasa Soyuz MS.

Baca juga: Trio Astronaut Amerika dan Rusia Mendarat Selamat di Bumi

Film ini akan dibintangi oleh seorang wanita tangguh yang bergelut mempersiapkan diri secara fisik dan psikologis menjadi seorang kosmonaut. Dia juga mewakili karakter orang Rusia berusia 25 hingga 45 tahun yang memiliki kemampuan berenang, berlari, dan menyelam.

"Dalam waktu singkat, kami butuh lebih dari sekadar aktris, kami butuh pahlawan super sejati. Kami mencari seorang wanita yang siap memainkan perannya di Bumi dan juga di luar angkasa untuk menyelesaikan tugas pengambilan gambar," jelas Alexey Trotsyuk, produser umum Studio Yellow, Black, and White, sebagaimana dikutip dari IFL Science, Senin (9/11/2020).

Baca juga: NASA-SpaceX Siap Luncurkan 4 Astronaut Crew-1 ke Stasiun Luar Angkasa

Sementara Kepala Roscosmos Dmitry Rogozin menyebut akan ada pelatihan yang memberi wawasan tentang seberapa cepat dan efisien seorang profesional dapat dilatih untuk pergi ke luar angkasa.

"Ini semacam eksperimen luar angkasa. Aktris yang dipilih melalui kompetisi dan komisi medis akan melakukan fungsi peneliti astronaut dan menjadi anggota penuh kru," tegas Regozin.

(han)