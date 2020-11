WAKTU rilis konsol game PlayStation 5 sudah makin dekat. Banyak game yang akan dirilis untuk melengkapi permainan di PS5. Salah satu game yang tidak kalah seru untuk dimainkan adalah Call of Duty Warzone. Game yang menawarkan permainan battle royale ini sangat diminati oleh para gamer.

Banyak penggemar Call of Duty Warzone ingin melihat apakah ada perubahan pada platform baru. Pihak pengembang telah mengiklankan grafis yang ditingkatkan, waktu muat yang lebih cepat, dan banyak fitur berguna lainnya yang bahkan dapat digunakan oleh build Call of Duty Warzone saat ini.

Berdasarkan video yang diunggah oleh JackFrags, video tersebut menguji game ini karena memberikan perbandingan langsung antara versi PS4 Pro dan PS5. Salah satu tes awal yang ia coba adalah membandingkan waktu muat Call of Duty Warzone di PS4 dan PS5.

Tingkat pemuatan standar untuk PS4 Pro adalah 25 detik, sedangkan PS5 memuat game dalam waktu sekira 17 detik. Setelah beberapa pengujian awal, JackFrags sampai pada kesimpulan bahwa versi PS5 saat ini dari Call of Duty Warzone adalah versi edisi PS4 yang kompatibel dengan versi sebelumnya.

Game ini secara umum terlihat sama di kedua platform, namun game ini pada PS 5 akan lebih baik, mengingat PS5 akan memuat grafik 4k. Demikian dikutip dari Gamerant, Selasa (10/11/2020).

Satu perbedaan yang diperhatikan JackFrags adalah bahwa Call of Duty Warzone di PS5 memiliki tingkat 60 frame per second (FPS) yang konsisten selama permainan berlangsung.

Meskipun PS4 Pro berjalan pada kecepatan sama, terdapat bagian yang tidak bagus di sepanjang game yang dapat menurunkan FPS game menjadi 50. Hal ini terutama terlihat di PS4 selama mode game seperti Halloween Zombie Royale.

Dengan melihat hal tersebut, pengembang langsung berusaha meningkatkan performa yang memberikan harapan bahwa game ini akan makin mulus dengan membuat game battle royale populer versi generasi berikutnya. Ini akan menghasilkan pengalaman yang lebih baik bagi para gamer jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya karena konsol generasi berikutnya mengemas perangkat keras yang lebih canggih dibanding PS4. Baca juga: Game COD: Black Ops Cold War Bisa Dimainkan di PS5