Among Us berhasil menjadi game terpopuler saat ini. Game ini memungkinkan pemain untuk berperan sebagai Crewmate atau Impostor.

Game Among Us cukup meraih sukses karena dimainkan banyak gamer. Dalam beberapa bulan terakhir, tercatat lebih dari 1 juta unduhan.

Selain Among Us, ternyata ada beberapa game lainnya yang memiliki kemiripan. Game ini mulai dari Hidden Agenda hingga Project Winter.

Berikut ini lima game manipulasi terbaik seperti Among Us, seperti dikutip dari GameSpot.

Hidden Agenda

Hidden Agenda merupakan sebuah game interaktif di mana beberapa karakter memburu seorang pembunuh berantai. Interaksi pemain dalam permainan bertujuan menemukan objek dalam investigasi dan memberikan suara pada pilihan dialog dengan pemain lain. Game ini memerlukan pemahaman yang baik untuk menentukan jalan dalam permaianan agar tidak salah dan dapat meraih kemenangan.

Push the Button (Jackbox Party Pack 6)

Sama seperti Among Us, Push the Button Jackbox Party Pack 6 adalah game manipulasi yang dimainkan oleh 4 hingga 10 orang. Permainan ini juga dimainkan dengan konsep di luar angkasa dan memisahkan tim menjadi manusia dan alien. Misi manusia adalah untuk mengidentifikasi alien dan mengeluarkannya dari kapal, sementara alien bekerja menyabotase rencana tersebut serta membuat manusia salah mengidentifikasi satu sama lain.

Secret Hitler (Web version)

Game ini lebih sulit dibandingan Among Us. Permainan Secret Hitler sangat sulit mengidentifikasi pelaku dan pemain tidak bisa menuduh pemain lain untuk menjadi pelakunya. Game ini memerlukan pemikiran yang matang sehingga memiliki mode permainan yang panjang untuk diselesaikan.

Trouble in Terrorist Town (Garry's Mod) Trouble in Terrorist Town adalah salah satu game paling ikonik dari Garry's Mod dan telah bertahan lebih dari 10 tahun. Pemain dibagi menjadi Team of Innocents, Traitors, dan Detective. Traitors harus menghilangkan semua pemain yang tidak bersalah. Sementara Innocents dan Detective harus bertahan sambil mengidentifikasi semua Traitors. Dalam memainkan game ini wajib memiliki strategi bagus agar dapat mencapai kemenangan. Project Winter Project Winter merupakan game yang dimainkan hingga 7 pemain. Mereka bekerja sama untuk mendapatkan semua yang para pemain butuhkan guna memanggil helikopter dan melarikan diri dengan selamat. Namun terdapat 2 pemain sebagai pengkhianat yang berusaha melawan para pemain lainnya.