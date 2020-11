SALAH satu perusahaan pengembang Naughty Dog dilaporkan telah memperbarui game andalannya yaitu The Last of Us 2. Versi terbaru game ini diklaim lebih kompatibel dengan fitur haptic feedback di stik DualSense PlayStation 5.

The Last of Us 2 merupakan salah satu game pertama yang paling sukses tahun ini pada PS4, game tersebut terjual lebih dari 4 juta copy di pekan pertama. Namun, Naughty Dog belum secara resmi mengungkapkan bagaimana versi PS5 dari The Last of Us 2 akan berbeda dari varian PS4-nya.

Dengan adanya haptic feedback ini, pemain dapat merasakan ketegangan lebih berkat pemicu adaptif di stik DualSense. Misalnya ketika pemain menarik tali di busur yang merupakan salah satu senjata utama dalam game The Last of Us 2. Demikian dikutip dari Gamerant, Rabu (11/11/2020).

Selain itu, setiap tembakan peluru juga menambahkan lebih banyak nuansa kontras dengan apa yang bisa dialami pemain di pengontrol DualShock 4 PS4. Lalu pemain bisa merasakan gemuruh mesin kapal saat melintasi chapter tertentu. Menabrak rintangan serta berbelok tajam juga akan menghasilkan haptic feedback yang sangat terasa.

Dengan adanya pembaruan ini, game The Last of Us 2 sangat diterima oleh para penggemarnya. Terbukti dari banyaknya ulasan yang baik dari para kritikus di seluruh dunia dan para penggemar dari game tersebut.

