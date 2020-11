POPULARITAS game Among Us belum terkalahkan. Menurut laporan Venture Beat melalui Sensor Tower, Among Us versi seluler (mobile) telah diunduh 217 juta orang dan menjadi game paling banyak diunduh selama Oktober 2020.

Setelah booming sejak Agustus lalu, game Among Us memang terus mengalami tren peningkatan dalam jumlah pengunduh di seluruh dunia. Demikian dikutip dari Gamerant, Rabu (11/11/2020).

Baca juga: Daftar Game yang Mirip Among Us, Hidden Agenda hingga Project WinterÂ

Among Us dirilis sejak 2018, namun populer baru-baru ini, karena banyak streamer dan pembuat konten YouTube memainkannya.

Game ini terus berkembang seakan tidak terbendung dan meraih kesuksesan di Twitch serta YouTube. Transaksi mikro dalam game bahkan tercatat mencapai angka puluhan juta dolar Amerika Serikat.

Tidak hanya full time streamer yang berkontribusi terhadap popularitas game Among Us. Bulan lalu anggota Kongres Amerika Serikat Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) bergabung dengan streamer Twitch lainnya untuk memainkan beberapa ronde.

Live streaming ini mengumpulkan 4,5 juta penayangan dan menduduki 430.000 ribu penonton saat berlangsung.

Baca juga: 5 Kesalahan Fatal yang Sering Dilakukan Impostor di Game Among UsÂ

Laporan lain juga menyebutkan bahwa game Among Us mencapai 700.000 penelusuran harian selama pertengahan September 2020.

Popularitas itu mengejutkan para pengembang Among Us yang membuat mereka ingin menciptakan sekuel terbarunya. Namun belakangan akhirnya tim memilih fokus dengan seri game saat ini dan membatalkan sekuel Among Us 2.

(han)