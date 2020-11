YOUTUBE down pada pagi ini. Pengguna masih dapat mengakses laman YouTube, namun video yang dipilih tidak bisa diputar. Hal ini ternyata juga terjadi di layanan lain yang masih terintegrasi dengan YouTube.

Pengguna YouTube TV mengeluhkan tidak dapat memutar konten di platform streaming populer tersebut. Aplikasi ini gagal memuat konten yang terjadi di seluruh platform PC dan seluler.

Dikutip dari Express, Kamis (12/11/2020), ribuan pengguna melaporkan bahwa mereka masih dapat memilih apa yang akan ditonton, namun kemudian terjadi kesalahan pemutaran.

"Ketika saya coba mengakses YouTube TV, itu tidak akan meluncurkan saluran dan mengatakan untuk coba lagi nanti," kata salah seorang pengguna.

Hal ini sesuai laporan The Verge yang menyebutkan beberapa layanan juga terkena imbas YouTube down. Hal serupa juga terjadi pada layanan YouTube TV serta film dan acara TV yang dibeli Google TV (sebelumnya dikenal sebagai Google Play Film and TV).

Beberapa keluhan juga muncul dari Twitter yang melaporkan bahwa YouTube mereka tidak dapat berfungsi. Netizen beramai-ramai menyuarakannya melalui tanda pagar #YouTubeDOWN.

Namun kini, layanan YouTube dilaporkan berangsur pulih. Pengguna mulai bisa memutar video yang tersedia, baik di aplikasi mobile maupun desktop atau browser PC.

