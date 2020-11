JAKARTA-Di era digital seperti saat ini, internet telah menjadi kebutuhan sehari-hari untuk menunjang segala aktivitas baik di rumah, di kantor, di restaurant atau di tempat-tempat umum lainnya yang kini semakin mudah mendapat jaringan askes internet.

Centrin Online menjadi layanan jaringan & solusi internet premium di Indonesia dengan berfokus pada penyediaan layanan bernilai tambah yang memenuhi kebutuhan pelanggan untuk mengakses informasi dan hiburan. Beragam kemudahan dalam pelayanan Centrin Online yang diberikan kepada seluruh pelanggan, tidak hanya fokus pada pelayanan penjualan melainkan Centrin Online sebagai layanan provider internet terbaik juga tekankan pentingnya memberikan segudang manfaat pelayanan after selling kepada seluruh pelanggannya yang perlu Anda ketahui ketika telah memilih Centrin Online untuk provider internet perusahaan Anda, diantaranya:

1. Internet Enterprise Solution

Centrin Online menjadi solusi untuk akses internet dengan kecepatan tinggi dan didukung oleht eknologi canggih seperti Fiber Optic. Wi reless dan V-Sat ke fulAll untuk penuhi kebutuhan perusahaan Anda dengan jenis layanan Solusi Data berupa Broadband Internet dan Dedicate Internet.

2. Voice Solution

Centrin Online hadirkan solusi untuk menghemat biaya telepon hingga 70% untuk panggilan suara Domestik (SLJJ) dan internasional (SLI) menggunakan akses protokol internet yang dikenal sebagai Voice Over Internet Protocol (VoIP).

3. Manage Service

• Consulting Service

Centrin memberikan pelayanan konsultasi terkait solusi kebutuhan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda. Centrine Online akan meningkatkan nilai kualitas untuk bisnis Anda dengan layanan konsultasi ini.

• IT Outsourcing Services

Salah satu layanan Centrin Online yaitu dapat membantu operasi IT perusahaan Anda tanpa mengharuskan Anda khawatir tentang masalah mengelola personel IT dan kemampuan personel IT.

• Network & System Security

Jaringan sistem dan layanan keamanan dari Centrin Online membantu Anda melindungi jaringan organisasi perusahaan Anda dan juga dapat membantu menurunkan biaya yang terkait dengan manajemen keamanan, pemantauan, dan dukungan untuk setiap jenis perusahaan.

4. Network Solution

Solusi sentuhan terbaik untuk bisnis perusahaan Anda, layanan IPLC (Internet Private Leased Circuit) memberikan kualitas dan keamanan dengan titik-titik koneksi digital khusus yang dapat diandalkan. IPLC menempatkan alat komunikasi di ujung jari Anda untuk meningkatkan bisnis perusahaan Anda. Integrasikan semua aplikasi komunikasi yang berbeda dari suara ke data. grafik untuk konferensi video akan memberikan penghematan biaya untuk kebutuhan telekomunikasi perusahaan Anda.

5. Hosting Solution

Centrin Online memberikan solusi pelayanan hosting yang andal dengan dukungan kualitas terbaik sehingga pelanggan dapat mengakses internet selama 24/7 dengan lancar tanpa hambatan. Sebagian bisnis besar memerlukan solusi hosting web yang efisien untuk mengelola kebutuhan hosting mereka. Ini. Oleh karena itu, perlu memiliki infrastruktur yang kuat untuk pengalaman terbaik bagi pelanggan untuk memberdayakan bisnis mereka.

6. Data Center

Pusat Data Centrin Online menyediakan teknologi terbaru dan peralatan untuk memastikan perlindungan maksimum data perusahaan Anda.

