PESAWAT luar angkasa Crew Dragon SpaceX sukses meluncur dengan membawa empat astronaut menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional (International Space Station/ISS). Keempatnya adalah astronaut NASA Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker; serta astronaut Jepang Soichi Noguchi.

Penerbangan yang disebut juga Crew-1 ini menandai misi operasional pertama Crew Dragon dengan memulai era baru pengiriman orang secara teratur dari dan ke ISS untuk NASA.

Dikutip dari The Verge, Senin (16/11/2020), Crew Dragon lepas landas pada pukul 07.27 PM ET (07.27 WIB) di atas Roket Falcon 9. Peluncuran dilakukan dari Pusat Antariksa Kennedy NASA di Florida. Crew-1 diperkirakan tiba di ISS pada hari Senin pukul 11 malam ET.

Perusahaan milik Elon Musk ini sebelumnya telah meluncurkan dua orang ke luar angkasa pada bulan Mei dalam tahap uji coba Crew Dragon yang berlangsung hanya 64 hari di ISS. Namun, peluncuran sesungguhnya berlangsung hari ini dan membawa empat astronaut. Mereka akan menetap di ISS selama 6 bulan.

Ekspedisi ini bakal berlangsung hingga 18 April 2021 untuk meningkatkan okupansi di ISS. Para astronaut memiliki tugas berjalan di luar angkasa guna menyalakan seperangkat instrumen ilmiah di bagian luar stasiun yang saat ini tidak aktif.

