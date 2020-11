GAME Call of Duty Warzone di konsol Xbox Series X dilaporkan mendapat pembaruan. Kini permainan tersebut mendapat dukungan 120 frame per second (FPS). Game ini pun diklaim berjalan lebih baik di Xbox dibanding di PlayStation 5.

Hal ini mengejutkan mengingat kedua konsol game memiliki daya komputasi cukup untuk mendukung jumlah frame yang lebih tinggi. Xbox Series X memang hanya sedikit lebih bertenaga, tetapi perbedaannya tidak begitu drastis untuk menjalankan laju frame dua kali lipat lebih besar.

Baca juga: Call of Duty Black Ops Cold War Dilaporkan Mengalami Bug di PS5

Melihat spesifikasi yang pertama kali diungkapkan, baik Xbox Series X maupun PS5 memiliki CPU AMD Zen 2 yang cukup mirip. Masing-masing diketahui memiliki kecepatan 3,8 dan 3,5 GHz.

Perbedaan terbesar terletak pada kekuatan grafis, Xbox Series X menampilkan 12 TFLOPS dibandingkan 10,28 TFLOPS untuk PS5. Ini membuat game bisa berjalan dalam 4K di Xbox Series X, dan 4K yang ditingkatkan pada PS5.

Seperti yang dilaporkan gamer Gary_BBGames dan pemain lainnya di Reddit, patch terbaru untuk Call of Duty Warzone, yang dirilis oleh Infinity Ward di semua platform, menambahkan dukungan 120 FPS untuk versi Xbox Series X. Demikian dikutip dari Screenrant, Senin (16/11/2020).

Baca juga: Call of Duty Warzone Hadir dengan Grafik 60 FPS di PS5

Melihat adanya mode 120 FPS di Call of Duty Warzone versi Xbox Series X, kemungkinan game berikutnya PS5 akan menerima perlakuan serupa.

Persaingan yang ketat antara Microsoft dan Sony kemungkinan akan menghasilkan dukungan 120 FPS di Call of Duty Warzone pada PS5 lebih cepat dari yang semestinya.

(han)