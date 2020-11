KONSOL game terbaru Sony PlayStation 5 telah resmi dirilis di sejumah negara dan bahkan sudah dikirim ke sejumlah penggemar. Tidak hanya merilis konsol, pihak pengembang game juga berlomba-lomba merilis permainan terbarunya yang bisa dimainkan di PS5.

Para pengguna sangat menantikan game favorit mereka dan tidak sabar memainkannya di konsol generasi terbaru PS5. Berikut daftar game yang sudah diumumkan dan bisa dimainkan di PS5, sebagaimana Okezone rangkum dari The Verge, Senin (16/11/2020).

Baca juga: DualSense PS5 Kini Bisa Dipakai untuk Memainkan Game Steam PC

Sony telah mengumumkan enam judul game yang akan tersedia bersama pembelian konsol PS5. Masing-masing adalah:

- Astro’s Playroom (Japan Studio) sudah terpasang di PS5.

- Demon’s Souls (Bluepoint Games/Japan Studio)

- Destruction AllStars (Lucid Games / XDEV)

- Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games)

- Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (Insomnia Games)

- Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV)

Baca juga: Call of Duty Black Ops Cold War Dilaporkan Mengalami Bug di PS5

Selain game-game dari Sony tersebut, ada juga judul dari pihak ketiga yang tersedia, yaitu:

- Assassin’s Creed Valhalla

- Call of Duty: Black Ops Cold War

- Devil May Cry 5: Special Edition

- Fortnite

- Observer: System Redux

Sony juga menawarkan koleksi game PS4 yang dapat diunduh dan dimainkan di PS5 saat peluncuran jika pengguna memiliki langganan PlayStation Plus. Game tersebut antara lain:

- Bloodborne

- Days Gone

- Detroit: Become Human

- God of War

- Infamous Second Son

- Ratchet and Clank

- The Last Guardian

- The Last of Us Remastered

- Until Dawn

- Uncharted 4: A Thief’s End

Baca juga: Bersaing Profesional, Xbox Ucapkan Selamat atas Rilis PS5