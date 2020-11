YOUTUBE Rewind 2020 dipastikan absen pada tahun ini. Ini menjadi pertama kalinya acara penghargaan tersebut dibatalkan sejak dilaksanakan pertama kalinya pada 2010. Acara ini biasanya ditujukan kepada para pembuat konten, tren, hingga momen-momen tertentu yang terjadi sepanjang tahun.

"Kami tahu bahwa banyak hal baik yang terjadi pada tahun 2020 yang diciptakan oleh Anda semua. Anda telah menemukan cara untuk mengangkat orang, membantu mereka mengatasi masalah, dan membuat mereka tertawa. Anda membuat tahun yang sulit menjadi lebih baik," isi pernyataan YouTube, seperti dikutip dari The Verge, Senin (16/11/2020).

Streaming video di YouTube mengalami lonjakan pengguna selama masa pandemi virus corona (covid-19). Menurut pihak perusahaan, pada akhir Maret lalu penayangan video pada konten "with me" (get ready with me, work out with me, study with me) mendapat peningkatan besar dalam jumlah tayangan.

YouTube tidak menjelaskan apakah Rewind kembali pada tahun 2021 yang akan datang. Semua itu tergantung bagaimana kondisi di masa depan. Pastinya kegiatan tahunan ini sangat dirindukan pengguna YouTube.

YouTube Rewind sendiri pertama dibuat pada 2010 dan menampilkan daftar 50 video YouTube paling populer untuk tahun itu. Pada 2010, YouTube sudah mulai membuat dan memproduksi video Rewind dengan bantuan Seedwell dan Portal A Interactive.

Mulai 2011 dan seterusnya, video Rewind YouTube hanya diunggah ke saluran Spotlight YouTube, dengan konten tambahan "di belakang layar".

Video-videonya berupa ikhtisar dan terkadang rekapan video viral, acara, serta tren. Setiap tahun, jumlah tokoh YouTube yang ditampilkan meningkat.

