Meteorit merupakan batuan luar angkasa yang berhasil melewati atmosfer dan jatuh ke Bumi. Meteorit menjadi objek langka dan bisa menjadi target incaran para ilmuwan.

Seperti diketahui, meteorit jatuh menimpa rumah Josua Hutagalung, seorang pembuat peti mati asal Kolang, Sumatera Utara. Setelah dicek, ternyata sebuah bongkahan batu yang ia sendiri tidak tahu dari mana asalnya.

Batu tersebut diketahui merupakan benda luar angkasa. Ahli batuan luar angkasa Amerika, Jared Collins pun mengetahui batuan tersebut dan membelinya.

Collins membeli batu tersebut dari Josua seharga 1,8 juta dollar, atau setara dengan Rp25 miliar. Hal ini membuat Josua mendadak menjadi jutawan.

Tahukah Anda bahwa peristiwa jatuhnya batu luar angkasa tersebut bukan kali pertama. Setidaknya ada 10 meteorit termahal yang pernah ditawarkan, seperti dikutip Catawiki.

Gibeon Meteorite

Meteorit metalik raksasa ini bukanlah meteorit biasa. Konon, meteorit itu tampak menggambarkan 'dunia lain' serta kemiripan dengan lukisan terkenal Edvard Munch 'The Scream'. Meteorit itu ditemukan di tepi gurun Kalahari di Afrika Selatan dan diperkirakan bernilai € 280.000.

The Main Mass of Zagami Meteorite

Meteorit Zagami mengkristal dari magma basaltik sekitar 175 juta tahun yang lalu dan hingga saat ini merupakan meteorit Mars terbesar yang ditemukan di Bumi. Pada tahun 1962, seorang petani di Zagami, Nigeria hampir disambar meteorit besar ini saat jatuh. Sebagian dari massa itu ditawarkan untuk dijual dan bernilai lebih dari € 278.000 atau Rp4,6 miliar.

Dar al Gani 1058 Lunar Meteorite

Meteorit bulan terbesar yang pernah tersedia di lelang, dengan berat 4 pon, ditemukan di Libya pada tahun 1998. Dampak meteor pada bulan mengeluarkan material permukaan ke luar angkasa, yang terkadang bisa berakhir di Bumi.

Tentu saja, batuan bulan juga datang ke bumi melalui misi luar angkasa, tetapi meteorit tersebut jatuh ke bumi dengan sendirinya. Meteorit tersebut kabarnya dijual €281.000 atau sekira Rp4,7 miliar.

The Chelyabinsk Meteorite

Pada 2013, sebuah meteor meledak di atas kota Chelyabinsk di Rusia. Batuan ini adalah satu-satunya meteorit yang melukai banyak manusia; lebih dari 1.500 orang membutuhkan perawatan medis hari itu.

Meteorit yang memiliki saksi ketika jatuh ke bumi, harganya bisa lebih tinggi. Oleh karena itu, keadaan jatuhnya telah menjamin nilai yang lebih besar untuk fragmen meteorit Chelyabinsk. Meteor tersebut kabarnya bernilai €336.000 atau sekira Rp5,6 miliar.

The Zagami Martian Meteorite

Meteor Zagami Mars mendarat di Nigeria pada tahun 1962. Bagian terbesar dari meteorit itu dijual pada tahun 2006, dan bahkan sebelum dijual, planetarium dari seluruh dunia memohon kepada calon pembeli agar tersedia bagi mereka dengan status pinjaman.

Meteor tersebut kabarna bernilai €383.000 atau sekira Rp6,4 miliar.

The Springwater Meteorite

Meteorit pallasit seberat 117 pon ini ditemukan di sebuah peternakan di Saskatchewan, Kanada pada tahun 1931. Diperkirakan berumur 4,5 miliar tahun dan mengandung mineral olivin dalam jumlah besar. Ketika diiris dan dipoles kristal olivin yang indah dapat terlihat jelas, sesuatu yang dapat membuat meteorit pallasite sangat diminati oleh para kolektor.

Meteorit ini telah dibeli oleh Royal Ontario Museum di Toronto seharga €511.000 atau sekira Rp8,5 miliar.

The Conception Junction Meteorite

Peneliti yakin meteorit ini dulunya adalah bagian dari asteroid yang mengorbit antara Mars dan Jupiter. Itu ditemukan pada tahun 2006 oleh seorang petani di Conception Junction Missouri. Universitas St. Louis mengidentifikasi batuan antariksa sebagai pallasite, dengan kristal olivin di dalamnya.

Meteorit itu kabarnya bernilai €724.000 atau sekira Rp12,1 miliar.

The Willamette Meteorite

Pada bulan Oktober 2007, pecahan meteorit bernilai jutaan euro ini ditawarkan untuk dijual di New York. Itu disumbangkan oleh American Museum of Natural History. Meteorit ini diyakini sebagai salah satu meteorit terbesar yang ditemukan di bumi. Ditemukan pada tahun 1902, beratnya lebih dari 16 ton saat ditemukan.

Meteor itu kabarnya memiliki nilai sebesar €851.000 atau sekira Rp14,2 miliar.

The Main Mass of the Brenham Meteorite

Meteorit pallasit 'besi-renda' ini memiliki berat setengah ton dan bernilai €896.000 atau sekira Rp15 miliar. Batu tersebut berbentuk seperti perisai dan ditemukan di Kansas pada tahun 2005.

Kenikmatan memiliki meteorit terletak pada romantisme memiliki sesuatu yang bukan dari bumi dan bisa jadi salah satu benda tertua di alam semesta.

The Fukang Meteorite

Meteorit ini adalah pallasit yang terbuat dari besi-nikel yang di dalamnya terdapat kristal olivin (hijau). Penemuan yang sangat langka, karena para ilmuwan percaya bahwa hanya 1% dari semua meteorit yang jatuh di bumi adalah pallasit.

Meteorit ini diperkirakan berusia 4,5 miliar tahun, artinya batuan ini hampir seusia dengan planet kita atau lebih tua. Ditemukan pada tahun 2000 dan, seperti banyak meteorit, namanya diambil dari lokasi jatuhnya. Ini bukan hanya salah satu meteorit termahal di dunia, tetapi juga mungkin salah satu yang terindah.

Meteorit tersebut kabarnya bernilai €1,7 juta atau sekira Rp28,4 miliar.