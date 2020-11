GELARAN Indonesian Esports Awards 2020 baru saja dimulai pada malam ini, Rabu 18 November 2020. Band Noah pun didapuk membuka ajang penghargaan untuk insan esports Tanah Air tersebut dengan salah satu lagu hits-nya yakni '2 DSD'.

Tidak hanya Noah, penyanyi muda jebolan Indonesian Idol Tiara Andini turut memeriahkan pembukaan panggung Indonesian Esports Awards 2020.

Kali ini Tiara membawakan lagu berbahasa Korea yakni single hits dari grup musik Korea Selatan BLACKPINK. Dua di antaranya adalah 'How You Like That' dan 'Ice Cream'.

"Halo Indonesia, selamat malam dan selamat datang di Indonesian Esports Awards 2020," ujar host Boy William dan Sere Kalina di atas panggung, Rabu (18/11/2020).

Selain Noah dan Tiara Andini, Indonesian Esports Awards 2020 juga akan dimeriahkan oleh Judika, Danang, JKT48, serta sejumlah selebriti lainnya.

Sebagaimana diketahui, GTV menggelar Indonesian Esports Awards 2020 yang merupakan ajang penghargaan di bidang Esports pertama di Tanah Air.

Ada 11 nominasi serta satu penghargaan khusus yang bakal diberikan pada para pemenang. Seluruh nominasi yang dibuat dalam acara ini merupakan referensi dari IESPL selaku organisasi liga esports pertama di Indonesia.

