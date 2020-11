GAME Pokemon Go segera menambahkan musim, batas level baru, dan wilayah Kalos. Pihak pengembang, Niantic, mengatakan ini menjadi pembaruan terbesarnya hingga kini. Pembaruan Go Beyond yang akan dirilis pada 30 November tersebut bakal memungkinkan pelatih naik ke level 50.

Perubahan yang terdapat pada game ini juga termasuk musim, periode tiga bulan di mana pemain akan mengalami Pokemon Event yang berbeda. Game ini juga akan memperhitungkan di belahan bumi mana pemain berada untuk menentukan temuan bertema musim panas versus musim dingin.

Dikutip dari The Verge, Kamis (19/11/2020), Season of Celebration yang dimulai 1 Desember akan menampilkan beberapa event dalam game di mana pemain dapat menangkap pokemon, termasuk di wilayah Kalos. Pokemon dari wilayah Kalos seperti Chespin, Fennekin, dan Froakie diharapkan bergabung penuh dalam permainan pada 2 Desember.

Pemain dapat naik level hingga 50 mulai 30 November yang akan datang. Selain itu, sistem penyeimbangan ulang dapat memudahkan pemain untuk naik level melalui bonus. Pemain yang dapat naik hingga level 40 sebelum akhir tahun 2020, Niantic akan memberi hadiah eksklusif.

Pokemon Go terus menjadi fokus besar bagi Niantic yang terus mendapat pembaruan berkelanjutan. Tahun ini, Niantic memermudah untuk bermain dari rumah karena masa pandemi.

