PENGEMBANG game Among Us, InnerSloth, membuat unggahan melalui akun Twitter-nya yang memperlihatkan tampilan peta baru. Ini akan menjadi yang keempat melengkapi tiga peta yang sudah tersedia sebelumnya.

"Berikut tampilan khusus peta baru Among Us," ungkap tweet InnerSloth, seperti dikutip dari The Verge, Jumat (20/11/2020).

Setiap peta game Among Us memiliki tata letak berbeda yang akan berpengaruh pada permainan. Namun, tangkapan layar peta baru yang diunggah tersebut belum memberi banyak petunjuk tentang tata letaknya.

Ini hanya menampilkan seperti area kokpit yang besar lengkap dengan beberapa layar. Kemudian ada semua ventilasi penting yang dapat digunakan oleh Impostor.

Keberadaan peta baru ini sebelumnya sudah disebutkan InnerSloth pada September lalu. Mereka menyatakan peta itu akan menjadi lokasi baru bertema Henry Stickmin.

Among Us telah menjadi salah satu game indie yang paling populer tahun ini. Bahkan, Senator Amerika Serikat Alexandria Ocasio-Cortez juga sempat melakukan siaran langsung bermain game ini beberapa waktu lalu. Informasi lainnya seputar game Among Us akan terungkap pada Game Awards 10 Desember yang akan datang. Among Us dinominasikan untuk dua penghargaan sebagai Multiplayer Terbaik dan Game Seluler Terbaik. Baca juga: Game Among Us Mobile Paling Banyak Diunduh Sepanjang Oktober