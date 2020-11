KONSOL game kini makin beragam. Para produsen berlomba-lomba menghadirkan perangkat terbaru untuk menarik minat para penggemar video game. Terkini, dirilis Sony PlayStation 5 dan Microsoft Xbox Series X/S.

Namun sepertinya untuk warga Amerika Serikat bukan kedua konsol terbaru itu yang menjadi favorit. Mereka lebih menyukai konsol Nintendo Switch. Selama 23 bulan berturut-turut, konsol game ini menjadi yang terlaris di Negeri Paman Sam.

Sementara berdasarkan data NPD Group, diungkapkan bahwa pada Oktober kemarin ada 735 ribu Nintendo Switch dan Switch Lite terjual di AS.

Angka tersebut lebih tinggi 136 persen dibanding tahun sebelumnya. Sejauh ini sudah sebanyak 22,5 juta unit Nintendo Switch yang terjual di AS. Sedangkan secara global, sudah lebih dari 68 juta unit yang sudah terjual.

"Kami sangat bersemangat melihat momentum ini," ujar Nick Chavez, SVP of sales and marketing Nintendo of America, seperti dikutip dari The Verge, Sabtu (21/11/2020).

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa meningkatnya penjualan konsol Switch sepanjang Oktober terjadi karena dua faktor utama. Salah satunya adalah pasokan yang lebih baik.

Nintendo terus berupaya memaksimalkan pasokan Switch, meski kerap sulit ditemui di toko-toko game di AS. Upaya optimalisasi itu juga karena kondisi pandemi covid-19 dan suksesnya game Animal Crossing: New Horizon.

"Pandemi covid-19, banyak orang untuk berdiam diri di rumah, dan memiliki lebih banyak waktu untuk bermain di rumah," ungkap Chavez.

Selain pandemi dan game Animal Crossing: New Horizon, meningkatnya penjualan Switch juga disebabkan makin bertambahnya jumlah gamer wanita dan orangtua yang bermain konsol ini.