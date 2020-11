JAKARTA – Esports Awards 2020 menobatkan game Garena Free Fire sebagai “Esports Mobile Game of the Year” (Game Mobile Esports Terbaik Dunia 2020) pada acara penghargaan tahunan yang diadakan secara virtual pada 22 November 2020 kemarin. Di tingkat nasional, game ini menerima penghargaan lainnya sebagai “Game Esports Terfavorit Indonesia” oleh Indonesian Esports Awards 2020.

Harold Teo, Produser Garena Free Fire menyampaikan bahwa seluruh tim merasa sangat bersyukur dan terhormat karena telah memenangkan penghargaan ini. “Kemenangan ini kami dedikasikan untuk komunitas Free Fire di seluruh dunia termasuk para penggemar, pemain, dan partner. Kami telah dan akan terus bekerja keras untuk membuat semua orang mencintai game Free Fire”.

Kemenangan-kemenangan ini menambah deretan prestasi Garena Free Fire yang sebelumnya juga dinobatkan sebagai game mobile paling banyak diunduh di dunia pada 2019 (oleh App Annie), dan game mobile paling banyak diunduh di dunia dalam sembilan bulan pertama tahun 2020 dengan jumlah instal lebih dari 220 juta (oleh Sensor Tower).

Dukung Tim Indonesia Di Turnamen Internasional FFCS

Setelah melewati pertarungan sengit di babak Play-ins, RRQ Hades akan bergabung dengan EVOS Esports sebagai dua tim perwakilan Indonesia dan bertanding di babak Grand Finals turnamen Free Fire Continental Series (FFCS) pada akhir pekan ini. Pertandingan akan disiarkan secara live streaming pada 29 November 2020 pukul 14.00 WIB.

Dukung dan saksikan pertandingannya di YouTube dan Facebook resmi Free Fire Esports Indonesia serta di dalam game, yang akan disertai dengan komentar langsung dalam 10 bahasa, yaitu Arab, Bahasa Indonesia, Inggris, Hindi, Mandarin, Portuguese, Rusia, Spanyol, Thailand, dan Vietnam.

RRQ Hades dan EVOS Esports akan bertanding di Asia Series melawan sepuluh tim lainnya yaitu EV THAILAND (Thailand), King of Gamers Club (Thailand), EXP Esports (Thailand), Heavy (Vietnam), Burst the Sky (Vietnam), V-Gaming (Vietnam), House of Blood (Pakistan), Total Gaming Esports (India), Geek Fam (Malaysia), dan TEAM KNIGHTS (Chinese Taipei). 12 tim ini akan memperebutkan total hadiah US $ 300.000 (sekitar 4 miliar rupiah) dan gelar tim terbaik di region Asia.

FFCS 2020 sendiri merupakan turnamen tingkat internasional yang memiliki 3 rangkaian seri yaitu Asia Series, America Series (Brasil dan Amerika Latin lainnya), dan EMEA Series (Eropa, Rusia, dan wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA).

Berikut adalah hasil standings FFCS dari babak Play-ins Asia Series sebelumnya:

(amr)