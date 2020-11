JAKARTA – Pembaharuan yang ditunggu-tunggu penggemar game Apex Legend akhirnya hadir juga. Kali ini akan menghadirkan peta baru dan legenda baru untuk dicoba oleh para pemain.

Dilansir Game Rant, pembaruan Musim 7 Apex Legends juga membuat banyak perubahan keseimbangan bersama dengan beberapa pembaruan kualitas gameplay.

Baca Juga: Capcom Diretas, Judul dan Waktu Rilis Game 4 Tahun ke Depan Dibocorkan

Namun, ada satu pembaruan yang telah ditanyakan oleh banyak penggemar, dan tampaknya akhirnya akan masuk ke Apex Legends. Menurut pengembang, tombol "mark all as seen" untuk menu Apex dan sistem inventory akan segera hadir di game.

Baca Juga: Game Android dan iOS Terbaik Bisa Anda Mainkan di Rumah

Seorang gamer dengan nama "TigerTankSniper" memposting gambar tentang seperti apa tampilan tombol "mark all as seen". Postingan tersebut mendapat lebih dari 23.000 suara positif, disertai dengan komentar yang menyetujui bahwa fitur tersebut sangat dibutuhkan.

Bersamaan dengan konten baru Musim 7 Apex Legends, “Holo Day” bertema liburan akan hadir dalam game dan dimulai pada awal Desember. Sangat mungkin bahwa penggemar berharap untuk melihat opsi menu ini, diterapkan di update konten bertema liburannya.

(amr)