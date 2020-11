MARYLAND - Epic Games Store mengungkapkan game mana yang dapat diunduh pemain secara gratis minggu depan.

Sejak Epic Game Store pertama kali diluncurkan pada PC pada 2018, ini telah menjadi platform utama bagi ribuan gamer untuk mencari game berkualitas dengan gratis, demikian dilansir dari Gamerant, Jumat (27/11/2020)

Dengan menawarkan deretan judul game terkenal secara gratis seperti Grand Theft Auto 5, Just Cause 4, Watch Dogs 2, A Total War Saga: Troy, dan Civilization 6 semuanya telah tersedia tanpa adanya label harga di Epic Games.

Epic Games dikabarkan akan memberi pembaharuan terhadap daftar games gratis yang akan tersedia minggu depan. Pada 3 Desember, penawaran MudRunner dari Epic Games Store saat ini akan digantikan oleh Cave Story +.

Cave Story + adalah remaster dari Cave Story: platformer 2D Metroidvania yang dibuat selama rentang lima tahun oleh Daisuke Amaya dan diterbitkan secara independen pada 2004. Cave Story + bergabung dengan jajaran game populer yang telah hadir di Epic Games Store dalam beberapa minggu terakhir, game tersebut antara lain : Ghostbusters: The Video Game, Blair Witch, Elite Dangerous, dan Layers of Fear 2.

Selain itu pemain PlayStation Plus akan mendapatkan akses ke tiga game, yaitu : Just Cause 4, Rocket Arena, dan Worms Rumble. Sementara itu, Xbox Games dengan pemain Gold akan dapat melompat ke The Raven: Remastered, Bleed 2, Saints Row: Gat out of Hell, dan Stacking.

