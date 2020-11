JAKARTA – Sejak diluncurkan pada 1 Oktober 2019 lalu, game Call of Duty Mobile menjadi salah satu game mobile dengan penjualan terbesar tahun ini.

Untuk itu, pengembang TiMi Studios serta penerbit Activision terus memberikan inovasi terhadap game Call of Duty Mobile. Dukungan terbaru datang dalam bentuk rilis skin baru, yaitu Cyber Monday.

Dilansir Game Rant pada Senin (30/11/2020), diumumkan melalui akun Twitter resmi Call of Duty Mobile, terungkap bahwa Roze Bundle kini tersedia di Store Call of Duty Mobile.

Pemain dapat mengambil skin baru Roze yang biasa disebut Murk, serta camo/skin HVK-30 yang biasa disebut Target Lock.

Selain itu, terdapat berbagai macam item lain juga tersedia di sana. Banyaknya update yang diberikan, memberikan semangat bagi pemain untuk lebih menikmati game ini. Baru–baru ini, COD Mobile juga memberikan update peta baru Black Ops untuk edisi Halloween.

Biasanya masa pakai update Call of Duty berlangsung sekitar 12 bulan, dengan adanya update tahunan dapat menyingkirkan edisi game yang keluar sebelumnya, sebagai contoh game Call of Duty Black Ops 4 dengan cepat digantikan dengan Call of Duty: Modern Warfare 2019.

(amr)