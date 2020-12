CALIFORNIA - Facebook fokus mengantisipasi ujaran kebencian anti-rasisme pada platformnya. Hal itu menjadi prioritas utama Facebook, sebagai upaya menghindari ucapan penghinaan terhadap kelompok minoritas (kulit hitam).

Sistem moderasi otomatis Facebook, akan mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap perkataan yang mendorong kebencian terhadap satu kelompok ras.

Di sisi lain, Facebook mengatakan prioritas ujaran kebencian pada orang kulit hitam lebih diutamakan ketimbang ras kulit putih. Hal ini karena rasisme terhadap orang kulit hitam lebih berbahaya.

Facebook menamai pendekatan ini sebagai worst of the worst (WOW). Dikutip dari The Verge, Kamis (4/12/2020), upaya ini sebagai salah satu langkah dari proyek ujaran kebencian di Facebook.

The Washington Post menyebutkan, bertujuan untuk mengatasi kelambanan penanganan deskriminasi rasial pada platform tersebut.

“Kami tahu bahwa perkataan yang mendorong kebencian terhadap kelompok yang kurang terwakili bisa menjadi paling berbahaya. Itulah sebabnya kami memfokuskan teknologi kami untuk menemukan perkataan yang mendorong kebencian, yang mana menurut pengguna dan pakar paling serius,” kata juru bicara Facebook, Sally Aldous.

Selama setahun terakhir, tambah Aldous, pihak Facebook juga telah memperbarui kebijakan untuk mendeteksi lebih banyak perkataan yang mendorong kebencian.

Dia juga mengatakan berkat investasi yang signifikan, Facebook secara proaktif telah menghapus 95 persen konten ujaran kebencian.

