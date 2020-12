JAKARTA - Among Us bekerja sama dengan Twitch memberi pemain hewan peliharaan (pet) Glitch gratis. Ini bisa didapatkan bagi mereka yang menonton Twitch Rival Among Us sebelum tanggal 18 Desember.

Twitch Glitch Pet merupakan hewan peliharaan baru yang pertama sejak popularitas Among Us melonjak sangat besar, sekaligus sebagai hewan peliharaan pertama yang diberikan secara gratis kepada pemain.

Hewan peliharaan di game Among Us memang tidak mempengaruhi permainan sama sekali. Namun, setidaknya ini memberikan hiasan unik pada karakter yang dimainkan. Teman kecil tersebut akan mengikuti pemain mengelilingi peta dalam menjalankan misi atau menyingkirkan kru lain.

Jika pemain karakter pemain terbunuh, maka hewan peliharaan ini tetap berada di lokasi tempat tubuhnya ditemukan. Ini bisa menjadi pertanda bagi kru lain sehingga lebih mudah menemukannya.

Dilansir dar Screen Rant pada Sabtu (5/12/2020), hewan peliharaan biasanya hanya dapat diperoleh dari transaksi, artinya tidak bisa diperoleh gratis. Namun, hewan peliharaan Glitch kali ini dapat diperoleh secara cuma-cuma dengan sedikit usaha dari pemain.

Melalui akun Twitter resminya, Twitch Rivals mengumumkan pemain yang menautkan akunnya ke Twitch dapat menonton Twitch Rivals antara tanggal 4 hingga 18 Desember untuk mendapatkan hewan peliharaan Glitch gratis.

Diperkirakan akan lebih banyak pemain yang bermain Among Us karena item gratis waktu terbatas kali ini.

