JAKARTA - Bermain sebagai Penipu (Impostor) dan menyingkirkan kru di game Among Us, menjadi kesempatan yang diinginkan setiap pemain. Secara statistik, Impostor memang lebih berpeluang memenangkan ronde dibandingkan dengan kru, meskipun jumlah mereka sedikit.

Pada game Among Us, pemain bisa berperan sebagai Impostor atau Crewmates. Crewmates bertugas mengelilingi peta untuk menyelesaikan misi. Sementara Impostor berusaha untuk menyingkirkan seluruh kru tanpa ketahuan untuk memenangkan permainan.

Para awak kapal harus tetap mempertahankan kru lainnya agar tidak terbunuh, dan meyakinkan mereka siapa yang dicurigai sebagai Impostor melalui tahapan voting. Namun, hal itu tampaknya tidak semudah kedengarannya.

Menurut tweet yang diposting akun resmi Among Us dikutip dari Screenrant, Impostor lebih memiliki peluang kemenangan 57,69 persen. Sementara Crewmates hanya menang 42,31 persen dalam satu ronde permainan.

Jika memang Impostor memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi, itu artinya basis pemain Among Us akan lebih kuat dalam membunuh, mengkhianati, dan menipu teman mereka.

Melalui postingan tersebut, Twitter Among Us bertanya data apa yang ingin dilihat pemain selanjutnya. Beberapa penggemar ada yang penasaran di ruangan mana Crewmates paling sering terbunuh, cara menang paling umum, hingga warna karakter yang jarang digunakan. Menarik untuk ditunggu data apalagi yang akan disajikan oleh pihak Among Us.

